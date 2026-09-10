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Samay Raina Dating Rumours: मेधा शंकर या शेरोन वर्मा? डेटिंग की खबरों पर समय रैना का रिएक्शन वायरल

Samay Raina Dating Rumours: कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.'इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2' में शेरोन वर्मा के साथ उनकी बॉन्डिंग ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. इस बीच समय रैना ने डेटिंग की खबरों पर रिएक्शन दिया है. वहीं, मेधा शंकर के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 10, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:59 AM IST
Samay Raina Dating Rumours: मेधा शंकर या शेरोन वर्मा? डेटिंग की खबरों पर समय रैना का रिएक्शन वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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