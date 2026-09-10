Samay Raina Dating Rumours: मेधा शंकर या शेरोन वर्मा? डेटिंग की खबरों पर समय रैना का रिएक्शन वायरल

शेरोन वर्मा का नाम कॉमेडी की दुनिया में नया नहीं है. उन्होंने साल 2024 में 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट' के पहले सीजन में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था. अपने बेबाक अंदाज और मजेदार स्टैंड-अप से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं. खासकर बिहार से जुड़े उनके जोक्स और खुद को लेकर किए गए मजाक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. अब 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट 2' में शेरोन गेस्ट पैनलिस्ट बनकर वापस आईं. इस दौरान समय के साथ उनकी नोकझोंक, हंसी-मजाक और बातचीत ऑडियंस को काफी पसंद आई. शो के कुछ वीडियो वायरल हुए तो फैंस ने दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर डेटिंग के कयास लगाने शुरू कर दिए.