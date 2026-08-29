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समय रैना का शो फिर विवादों में, कश्मीरी पंडित और बिहार पर मजाक उड़ाने से पटना से श्रीनगर तक गुस्सा!

समय रैना का शो India's Got Latent एक बार फिर से विवादों में हैं. कश्मीरी पंडित और बिहारियों की पहचान को लेकर मजाक करने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है.

Written ByShilpa
Published: Aug 29, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:57 PM IST
समय रैना का शो फिर विवादों में, कश्मीरी पंडित और बिहार पर मजाक उड़ाने से पटना से श्रीनगर तक गुस्सा!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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