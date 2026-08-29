समय रैना का शो फिर विवादों में, कश्मीरी पंडित और बिहार पर मजाक उड़ाने से पटना से श्रीनगर तक गुस्सा!

कॉमेडियन समय रैना का शो एक बार फिर से विवादों में घिर गया है. शो में कश्मीरी पंडित और बिहारियों से जुड़े मजाक को लेकर राजनीतिक और सामाजिक लेवल पर नाराजगी जाहिर की जा रही है. कई नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया है. शो के दौरान कश्मीरी पंडितों और बिहारियों को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसे लोगों ने मजाक उड़ाने जाने वाला बताया है. सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडित और बिहारियों से जुड़े मजाक का वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
India's Got Latent के नए एपिसोड में शेरोन वर्मा नजर आईं. शो के दौरान शेरोन और समय के बीच की बातचीत रोस्टिंग में बदल गई. समय ने बिहार से जुड़े बैकग्राउंड को लेकर कमेंट किया वहीं, शेरोन ने कश्मीरी पंडित की पहचान पर चुटकी ली. शो में इस बातचीत को भले ही लोगों ने मजाक में लिया लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई. लोगों ने सवाल किया है कि समुदाय और लोगों की पहचान को लेकर मजाक करना कितना सही है.
बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि समाज के कुछ लोग केवल पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देते हैं. सनातन हिंदू धर्म और कश्मीरी पंडितों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट अश्वनी भट्ट और अमित रैना ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि समुदाय के विस्थापन और दर्द को कॉमेडी का टॉपिक नहीं बनाना चाहिए. बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी दोनों कॉमेडियन की इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई. उन्होंने बोला कि देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है.
ऐसा पहली बार नहीं है, जब समय रैना का नाम किसी विवाद में आया है. इससे पहले भी उनका कॉमेडियन शो विवादों में रह चुका है. साल 2024 में समय के शो में रणवीरअल्लाहबादिया की टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद हुआ था. आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समय रैना और रणवीर के खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉमेडियन को फटकार लगाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द कर दिया.
#WATCH | Katihar, Bihar | On Bihari-Kashmiri jokes at comedian Samay Raina's show, Congress leader Tariq Anwar says, "We are civilised citizens of India. People are born in different places. While speaking, one should keep in mind that no one's feelings are hurt." pic.twitter.com/twjyqFJTXY
— ANI (@ANI) August 29, 2026