/फिर विवादों में समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, मुकेश छाबड़ा और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ शिकायत; क्या है मामला?

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक बार फिर विवादों में घिर गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, शो में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.
शिकायतकर्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक, वह 22 सितंबर 2026 की शाम मुंबई पहुंचे थे. होटल के कमरे में अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स देखते समय उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड देखा. इस एपिसोड में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्टर और यूट्यूबर भुवन बाम, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और स्टैंड-अप कॉमेडियन कौस्तुभ अग्रवाल बतौर पैनलिस्ट नजर आए थे. शो को समय रैना होस्ट कर रहे थे.
शिकायत में शो के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई गई है. फिलहाल इस शिकायत को लेकर आगे की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी का इंतजार है. एपिसोड देखते समय, शिकायत करने वाले को कुछ कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें सुनाई दीं और उन्हें उनके गंभीर सामाजिक असर का एहसास हुआ. एपिसोड के दौरान मुकेश छाबड़ा ने कथित तौर पर कहा, 'मेरे आराम नगर में आओ, गा* *****.'
शिकायत में कहा गया है, 'इस एपिसोड में मुकेश छाबड़ा एक पैनल मेंबर के तौर पर शामिल हुए थे. प्रोग्राम देखते समय उन्हें कथित तौर पर बहुत ही गलत, आपत्तिजनक और सेक्स से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया.
इसमें आगे कहा गया, 'इस बयान की असलियत, आवाज़ या व्यक्ति की पहचान, पूरे संदर्भ और सही समय की पुष्टि ओरिजिनल और बिना एडिट की गई रिकॉर्डिंग से की जानी चाहिए.' शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि अगर इस बयान की असलियत साबित हो जाती है, तो यह दर्शकों की गरिमा और बच्चों की साइबर सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है.
शिकायतकर्ता ने इसमें नेटफ्लिक्स की भूमिका की जांच की भी मांग की. साथ ही यह भी पूछा गया कि किस आधार पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट की इजाज़त दी गई. नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल की भूमिका की जांच की भी मांग की गई. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का विवादों से पुराना नाता रहा है. फरवरी 2025 में, कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को सीजन 1 के एक एपिसोड के दौरान माता-पिता और सेक्स के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों के चलते भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था.