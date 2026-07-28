'उसकी भी नहीं चली थी...' समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की 'अल्फा' का मजाक; वायरल हो रहा VIDEO

India's Got Latent 2: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के नए एपिसोड की कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इनमें समय रैना और उनके गेस्ट के बीच बिना किसी रोक-टोक वाली मजेदार बातचीत की झलक मिलती है. इस एपिसोड में मुनव्वर फारूक़ी, राघव जुयाल, रोहन जोशी और निहारिका एनएम शामिल हैं. इसमें कई वायरल मोमेंट्स नजर आ रहे हैं. जैसे समय का आलिया भट्ट की 'अल्फा' पर मजाकिया तंज, राघव की जबरदस्त खिंचाई और ऐसी मजेदार बातें, जो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के आम एपिसोड्स नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ स्ट्रीम होते हैं, लेकिन यह एपिसोड सिर्फ समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पेड मेंबर्स के लिए रिलीज किया गया है. भले ही पूरा एपिसोड देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इसकी कई क्लिप्स पहले ही ऑनलाइन वायरल हो चुकी हैं.
इस एपिसोड की सबसे चर्चित बातों में से एक है समय और राघव जुयाल के बीच हुई मजाक-मस्ती, जब राघव अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का प्रमोशन कर रहे थे. फिल्म के बारे में बताते हुए राघव ने कहा, 'मेरी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' रिलीज हो रही है.' समय ने तुरंत जवाब दिया, 'कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा, तो कैसा स्टार है?' राघव ने जवाब दिया, 'आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था.' बिना रुके, समय ने जवाब दिया, 'उसकी भी नहीं चली थी.'
यह मजाक साफ तौर पर आलिया भट्ट की हालिया स्पाई-यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' की ओर इशारा था, जो जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि आलिया ने फिल्म के प्रमोशन के लिए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के पहले एपिसोड में हिस्सा लिया था.
राघव यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, समय के पास इसका जबरदस्त जवाब है. मजाक तब और बढ़ गया, जब राघव ने माना कि वह एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है. उसने कहा, 'मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं. मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करवा दो.'
हैरान होकर समय ने पूछा, 'तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है?' जब राघव ने जवाब दिया, 'नहीं, मैं सच में बनाना चाहता हूं.' तो समय ने मजाक में कहा, 'कुछ फिल्में करने के बाद तुम्हारा भी एक चैनल होगा.' इसके बाद समय ने राघव के एक इंटरव्यू का जिक्र किया और उसकी खिंचाई जारी रखी. उन्होंने कहा, 'तुम्हारी सबसे अच्छी बात तुम्हारे इंटरव्यू हैं. सच में, क्या तुमने उसका इंटरव्यू देखा? उसने कहा कि अगर कोई प्रोड्यूसर मेरे पास साइड रोल के लिए आता है, तो मुझसे बात भी मत करना. यह बहुत हिम्मत वाली बात थी. इससे पता चलता है कि भिखारी भी अपनी पसंद चुन सकते हैं.' इस बात पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं.
लीक हुए क्लिप्स ने पूरे एपिसोड के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. दर्शक समय, मुनव्वर, राघव, रोहन जोशी और निहारिका एनएम के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए उत्साहित हैं. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का प्रीमियर 20 जून, 2026 को हुआ, जो पहले सीजन से जुड़े विवाद के बाद शो की वापसी का प्रतीक था. प्रीमियर में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, आशीष सोलंकी और बलराज सिंह घई शामिल हुए. दूसरे एपिसोड में कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिम्बाचिया नजर आए, जबकि तीसरे एपिसोड में तन्मय भट्ट, रघु राम, विशाल ददलानी और यशराज शामिल थे.
'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का चौथा एपिसोड शुक्रवार, 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जबकि लेटेस्ट बोनस एपिसोड समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए उपलब्ध है.