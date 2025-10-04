Advertisement
‘8 करोड़ का आधा कितना होता है...’ समय रैना ने धनश्री वर्मा पर कसे तीखे तंज! तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए युजवेंद्र चहल

Samay Raina Digs On Dhanashree Verma: हाल ही में कॉमेडियन समय रैना आरजे महविश के साथ एक कॉस्मेटिक ब्रांड के ऐड में नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में समय कई ऐसी बातें कहते हैं, जिनको फैंस युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा से जोड़कर देख रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 04, 2025, 06:59 AM IST
समय रैना ने धनश्री वर्मा पर कसे तीखे तंज!

Samay Raina Digs On Dhanashree Verma: हाल ही में कॉमेडियन समय रैना एक कॉस्मेटिक ब्रांड के ऐड में नजर आए, जिसमें उनके साथ आरजे महविश भी दिखीं, जिनका नाम भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के जोड़ा जा रहा है. फैंस का मानना है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की. वहीं, ऐड की बात करें तो इसमें समय रैना ने चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा पर तंज कसते नजर आए. ऐड का वीडियो सोशव मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

वीडियो में सयम ने सीधे तौर पर धनश्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ डायलॉग और सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर फैंस ये दावा कर रहे हैं कि उनका इशारा धनश्री की तरफ है. ऐड में समय रैना मजाकिया अंदाज में अपनी जिंदगी के उतार-चढ़ाव की बात करते हैं. वे कहते हैं, “बीच में बस राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, लेकिन अब सब सही है. पहले दो महीने में ही दिक्कत थी”. इस डायलॉग फैंस को धनश्री के हालिया बयान की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने शो राइज एंड फॉल पर बात की थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समय रैन ने धनश्री पर कसा तंज 

उन्होंने कहा था कि शादी के सिर्फ दो महीने बाद ही चहल ने उन्हें धोखा दिया था. समय रैना ने ऐड में और भी मजेदार डायलॉग बोले. वो आरजे महविश से पूछते हैं, “आठ करोड़ का आधा कितना होता है?” इस पर महविश कहती हैं, “चार करोड़”. ये सुनकर वो हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं कि समय को कोई फिल्टर नहीं है. इसको लेकर भी फैंस का मानना है कि ये सीधा-सीधा इशारा धनश्री को मिली कथित 4.75 करोड़ की एलिमनी (तलाक सेटलमेंट) पर था, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई थी.

‘कांतारा’ के लिए दिलजीत दोसांझ ने कैंसिल किए सारे शो, तारीफ करते नहीं थक रहे ऋषभ शेट्टी, ‘रेबल’ सॉन्ग के दीवाने हुए लोग

समय रैना और आरजे महविश की मस्ती 

यही नहीं, समय रैना ने ऐड में पॉडकास्ट का जिक्र भी किया. हाल ही में धनश्री वर्मा भी पॉडकास्ट करती नजर आई थीं. ऐड के आखिर में समय एक टी-शर्ट पहनकर दिखते हैं, जिस पर लिखा था, Be Your Own Sugar Daddy. ये वही टी-शर्ट है, जिसे युजवेंद्र चहल ने अपने तलाक के बाद पहना था. ऐसे में फैंस को पूरा विश्वास हो गया कि ये डायलॉग और एक्टिंग सीधे तौर पर चहल और धनश्री से जुड़ी थी. समय ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, “पॉडकास्ट करने में फट गई @rj.mahvash?”. 

युजवेंद्र चहल के साथ समय की वीडियो कॉल

इसके बाद उन्होंने चहल के साथ अपनी वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. इस तस्वीर में चहल हंसते हुए दिख रहे थे. फैंस को लग रहा है कि शायद चहल को पहले से ही ऐड के बारे में पूरी जानकारी थी और वे इसको लेकर अपना रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं. बता दें, युजवेंद्र और धनश्री ने 2020 में शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद यानी फरवरी 2025 में दोनों का तलाक हो गया. दोनों के तलाक को लगभग 6.5 महीने हो चुके हैं. हालांकि, दोनों के तलाक को लेकर फैंस की राय बटी हुई है. 

