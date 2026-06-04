45 की उम्र में संभावना सेठ बनीं मां, कई बार फेल IVF के बाद जन्मे बेटा-बेटी, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

Sambhavna Seth Welcome Twins: टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद और कई मिसकैरेज का दर्द झेलने के बाद अब फाइनली सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बन गई हैं.
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टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया की फेमस इन्फ्लूएंसर संभावना सेठ की जिंदगी अब खुशियों से भर गई है. शादी के करीब 10 साल बाद एक्ट्रेस को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ है. इस दौरान उन्होंने कई मुश्किलें और परेशानियों का सामना किया. लंबे समय और कई असफल कोशिशों के बाद संभावना और उनके पति अविनाश द्विवेदी जुड़वा बच्चों के माता-पिता बन गए हैं. एक्ट्रेस ने इस खुशी खबरी को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
Twins का किया वेलकम
टीवी एक्ट्रेस संभावना ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके दो नन्हें बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें एक एक बेटा और एक बेटी हैं. एक्ट्रेस के इस गुड न्यूज को पोस्ट करते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. आपको बता दें कि एक्ट्रेस के लिए मां बनने की जर्नी काफी मुश्किलों भरी रही है, इसलिए ये मूमेंट उनके और उनके पति के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है.
कई बार फेल हुए IVF प्रोसेस
एक्ट्रेस और उनके पति करीब 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने कई कोशिश भी की. संभावना ने अपनी इस टफ जर्नी के बारे में कई बार खुलकर बताया है कि फैमिली बनाने का ड्रीम हर बार टूट जाता है. खबरों की मानें तो, एक्ट्रेस ने करीब 8 बार IVF प्रोसेस ट्राई किया, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी मिली. इसके साथ ही, उन्हें मिसकैरेज के दर्द से भी गुजरना पड़ा, जिससे वो मेंटली और फिजिकली वीक पड़ गई थीं.
लक्ष्मी और गणेश कह किया वेलकम
कई मुश्किलों और दर्द के बाद भी एक्ट्रेस और उनके पति ने हार नहीं मानी और मिलकर इस चुनौती का सामना करते रहे. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके घर में एक नहीं, बल्कि दो बच्चों की किलकारी गूंज उठी. इस खुशखबरी को एक्ट्रेस ने जाहिर करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘महा दिवाली इस साल थोड़ी जल्दी आ गई है. लक्ष्मी और गणेश दोनों साथ में घर आ गए. हम दिल से शुक्रगुजार हैं. हर हर महादेव.’
एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए हॉस्पिटल की कुछ फोटोज को भी एड किया है, जिसमें उनके आंखों से आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस खुशखबरी को सुनकर उनके पति भी भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों में साफ-साफ देखा जा सकता है कि माता-पिता बनने की खुशी कितनी खास होती है.
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