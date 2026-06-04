Advertisement
trendingNow13237672
Hindi Newsबॉलीवुड45 की उम्र में संभावना सेठ बनीं मां, कई बार फेल IVF के बाद जन्मे बेटा-बेटी, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

45 की उम्र में संभावना सेठ बनीं मां, कई बार फेल IVF के बाद जन्मे बेटा-बेटी, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

Sambhavna Seth Welcome Twins: टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद और कई मिसकैरेज का दर्द झेलने के बाद अब फाइनली सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बन गई हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

45 की उम्र में संभावना सेठ बनीं मां, कई बार फेल IVF के बाद जन्मे बेटा-बेटी, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया की फेमस इन्फ्लूएंसर संभावना सेठ की जिंदगी अब खुशियों से भर गई है. शादी के करीब 10 साल बाद एक्ट्रेस को मां बनने का सुख प्राप्त हुआ है. इस दौरान उन्होंने कई मुश्किलें और परेशानियों का सामना किया. लंबे समय और कई असफल कोशिशों के बाद संभावना और उनके पति अविनाश द्विवेदी जुड़वा बच्चों के माता-पिता बन गए हैं. एक्ट्रेस ने इस खुशी खबरी को अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. 

Twins का किया वेलकम
टीवी एक्ट्रेस संभावना ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके दो नन्हें बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें एक एक बेटा और एक बेटी हैं. एक्ट्रेस के इस गुड न्यूज को पोस्ट करते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. आपको बता दें कि एक्ट्रेस के लिए मां बनने की जर्नी काफी मुश्किलों भरी रही है, इसलिए ये मूमेंट उनके और उनके पति के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sambhavna Seth (@sambhavnasethofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

कई बार फेल हुए IVF प्रोसेस 
एक्ट्रेस और उनके पति करीब 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने कई कोशिश भी की. संभावना ने अपनी इस टफ जर्नी के बारे में कई बार खुलकर बताया है कि फैमिली बनाने का ड्रीम हर बार टूट जाता है. खबरों की मानें तो, एक्ट्रेस ने करीब 8 बार IVF प्रोसेस ट्राई किया, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी मिली. इसके साथ ही, उन्हें मिसकैरेज के दर्द से भी गुजरना पड़ा, जिससे वो मेंटली और फिजिकली वीक पड़ गई थीं. 

लक्ष्मी और गणेश कह किया वेलकम
कई मुश्किलों और दर्द के बाद भी एक्ट्रेस और उनके पति ने हार नहीं मानी और मिलकर इस चुनौती का सामना करते रहे. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके घर में एक नहीं, बल्कि दो बच्चों की किलकारी गूंज उठी. इस खुशखबरी को एक्ट्रेस ने जाहिर करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘महा दिवाली इस साल थोड़ी जल्दी आ गई है. लक्ष्मी और गणेश दोनों साथ में घर आ गए. हम दिल से शुक्रगुजार हैं. हर हर महादेव.’

एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए हॉस्पिटल की कुछ फोटोज को भी एड किया है, जिसमें उनके आंखों से आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस खुशखबरी को सुनकर उनके पति भी भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों में साफ-साफ देखा जा सकता है कि माता-पिता बनने की खुशी कितनी खास होती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Sambhavna SethAvinash Dwivedi

Trending news

मान सरकार की 'नई पहल, स्कूलों में शुरू होने जा रही मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा
Punjab news
मान सरकार की 'नई पहल, स्कूलों में शुरू होने जा रही मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा
क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
PM Modi
क्यों खास है वो टैंक प्लांट, जहां जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा के क्षेत्र में कितना रोल?
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
Supreme Court
भारतीय कुश्ती संघ को SC से झटका, दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई बंद की
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
hyderabad fire
दिल्ली, मुजफ्फरपुर के बाद हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें! गृह मंत्रालय पर दिया ऐसा बयान कि दर्ज हो गई FIR
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
neet paper leak
NEET PAPER Leak: 17 दिनों में परीक्षा... क्या लीक हो गया नीट री-एग्जाम का पेपर?
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
monsoon entry
आ गया बारिश का मौसम! 4 दिन की देरी से भारत पहुंचा मानसून; UP में कब तक बरसेंगे बादल?
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
Malviya Nagar fire
आग या दुर्घटना में हो जाए पूरे परिवार की मौत, तो कौन-कौन संपत्ति का होता है हकदार?
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
Kerala
जिम में भी शरीयत के नियम! 'इस्लाम-फ्रेंडली फिटनेस सेंटर' को लेकर क्यों छिड़ी है बहस?
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा
Mumbai News
72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा