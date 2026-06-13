टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के घर आखिरकार खुशियों ने दस्तक दे दी. करीब 10 साल के लंबे इंतजार और मुश्किलों का सामना करने के बाद इस कपल को माता-पिता बनने का सुख प्राप्त हो गया. खास बात ये है कि सरोगेसी के जरिए उनके घर एक नहीं, बल्कि जुड़वां बच्चों ने कदम रखा, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है. बच्चों के घर आने की खुशी में पूरे परिवार ने शानदार वेलकम किया, जिसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. संभावना सेठ ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उनके जुड़वां बच्चे जन्म के बाद 6 दिनों तक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे थे. इसके बाद जब दोनों बच्चे घर पहुंचे तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.