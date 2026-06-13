टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी के घर आखिरकार खुशियों ने दस्तक दे दी. करीब 10 साल के लंबे इंतजार और मुश्किलों का सामना करने के बाद इस कपल को माता-पिता बनने का सुख प्राप्त हो गया. खास बात ये है कि सरोगेसी के जरिए उनके घर एक नहीं, बल्कि जुड़वां बच्चों ने कदम रखा, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है. बच्चों के घर आने की खुशी में पूरे परिवार ने शानदार वेलकम किया, जिसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. संभावना सेठ ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बताया कि उनके जुड़वां बच्चे जन्म के बाद 6 दिनों तक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे थे. इसके बाद जब दोनों बच्चे घर पहुंचे तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
यूट्यूब व्लॉग में संभावना और अविनाश बच्चों को लेकर घर पहुंचते नजर आते हैं. घर पर परिवार के मेंबर पहले से बच्चों के वेलकम की पूरी तैयारी कर चुके और उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रहे थे.दादी ने आरती उतारकर नवजात बच्चों का स्वागत किया, जबकि परिवार के बाकी सदस्य भी बेहद इमोशनल नजर आए.
वीडियो में बच्चों के घर आने से पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा. लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे परिवार के कई सदस्य भावुक होते हुए नजर आए. संभावना खुद भी इस दौरान काफी इमोशनल नजर आईं. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कपल को बधाइयां दे रहे हैं.
अपने ब्लॉग में संभावना सेठ ने ये भी बताया कि वो नजर लगने जैसी बातों में विश्वास रखती हैं. इसलिए उन्होंने अभी अपने बच्चों का चेहरा किसी को नहीं दिखाया है और न ही जल्दी बच्चों का चेहरा रिवील करेंगी. उन्होंने कहा कि 40 दिन पूरे होने के बाद ही वो अपने बेटे और बेटी की झलक फैंस को दिखाएंगी. फिलहाल वो अपने बच्चों को लेकर पूरी तरह सेफ्टी बरतेगीं.
व्लॉग में एक्ट्रेस के पति अविनाश द्विवेदी ने बच्चों से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताई. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का जन्म बेटे से एक मिनट पहले हुआ था. इसलिए घर में बेटी ने पहले कदम रखे हैं. इस बात पर परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आए और इसे लेकर मजाक-मस्ती करते हुए दिखाई दिए.
संभावना सेठ का मां बनने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने कई बार खुलकर बताया है कि पिछले 10 सालों से वो मां बनने की कोशिश कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने लगभग सात बार आईवीएफ प्रोसेस की मदद ली, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी. कई बार मिसकैरेज का दर्द भी झेलना पड़ा. लगातार इलाज और असफल कोशिशों ने उन्हें फिजिकली और मेंटली कमजोर बना दिया था. हालांकि संभावना और अविनाश ने हार नहीं मानी और आखिरकार सरोगेसी का रास्ता चुना. इसी फैसले ने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दीं और आज दोनों जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं.
संभावना और अविनाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बच्चों के जन्म की खुशखबरी दी थी. पोस्ट में हॉस्पिटल की कई तस्वीरें शेयर की गई थीं, जिनमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे. एक फोटो में संभावना की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए, जबकि अविनाश उनके साथ खड़े होकर उन्हें संभालते नजर आए.
पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, 'इस साल दीपावली हमारे घर समय से पहले आ गई है. लक्ष्मी और गणेश दोनों हमारे घर आ गए हैं. हम भगवान के आभारी हैं.हर हर महादेव'. 10 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद, असफल कोशिशों और अनगिनत मुश्किलों के बाद संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के जीवन में आई ये खुशी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.