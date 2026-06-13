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10 साल की मन्नत पूरी होते ही छलके आंसू! संभावना सेठ के जुड़वां बच्चों का हुआ ग्रैंड वेलकम

Sambhavna Seth Twins Welcome: टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी करीब 10 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने हैं,जिनका वेलकम उनके फैमिली ने बड़ी ही धूमधाम से किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 13, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:24 PM IST
10 साल की मन्नत पूरी होते ही छलके आंसू! संभावना सेठ के जुड़वां बच्चों का हुआ ग्रैंड वेलकम

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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