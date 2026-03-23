आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ की डील? शाहरुख से रिश्वत के आरोपों पर समीर वानखेड़े का खुलासा

Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में रिश्वत लेने के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या आर्यन को बचाने के लिए उन्होंने रिश्वत ली थी या नहीं.
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Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में खुद पर लगे शाहरुख खान से रिश्वत लेने के आरोपों पर पूर्व (एनसीबी) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने चुप्पी तोड़ी है. साल 2021 में सामने आए इस मामले में एक बार फिर नई कानूनी हलचल देखने को मिल रही है. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में वानखेड़े ने बयान दिया है.
पूर्व (एनसीबी) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्होंने एक्टर शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए किसी भी तरह की कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी. इस बयान के बाद एक बार फिर ये हाई-प्रोफाइल मामला चर्चा में आ गया है.
दरअसल, यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ था जब अक्टूबर 2021 में मुंबई के पास एक क्रूज जहाज पर कथित ड्रग्स पार्टी की सूचना मिलने के बाद एनसीबी ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान आर्यन खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया था. देखते ही देखते ये मामला देशभर में सुर्खियों में छा गया था और लंबे समय तक मीडिया में छाया रहा.
वहीं बाद में इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोप लगा कि आर्यन खान को राहत देने के बदले कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. इस मामले के आधार पर मई 2023 में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से जुड़ा मामला दर्ज किया था. हालांकि अब वानखेड़े के द्वारा अदालत में दायर याचिका में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया है.
अदालत में वानखेड़े के वकील ने दलील दी कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उनके मुवक्किल ने किसी तरह की रिश्वत मांगी या ली. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एनसीबी ने कानून के तहत कार्रवाई की थी और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था.
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