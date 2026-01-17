'मेरे हसबैंड ने ब्रेनवॉश...' बिग बॉस फेम सना खान ने बताई बॉलीवुड छोड़ने की वजह; अब बोलीं-मुझे शांति चाहिए

Advertisement
Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:42 PM IST
पूर्व अभिनेत्री सना खान हाल ही में एक्ट्रेस रश्मि देसाई के यूट्यूब चैनल पर अपने पति मुफ्ती अनस सैयद के साथ नजर आईं. इस बातचीत में सना ने अपनी शादी, बॉलीवुड छोड़ने के फैसले और उन अफवाहों पर खुलकर बात की, जिनमें कहा जाता रहा कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए ‘ब्रेनवॉश’ किया गया. दरअसल, एक्ट्रेस और बिग बॉस 6 फेम सना खान के बारे में अफवाह थी कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए उनके हसबैंड द्वारा ब्रेनवॉश किया गया है. लेकिन अब इन अफवाहों पर खुद सना ने इन अफवाहों पर रिएक्शन किया है.

बिग बॉस फेम सना खान ने बताई बॉलीवुड छोड़ने की वजह

2020 में शोबिज छोड़ने की घोषणा के ठीक एक महीने बाद, सना ने मुफ्ती अनस सैयद नाम के एक मुस्लिम मौलवी और बिजनेसमैन से शादी कर ली थी. जुलाई 2023 में, उनके पहले बेटे सैयद तारिक जमील का जन्म हुआ और जनवरी 2025 में, उनकी जिंदगी में दूसरे बच्चे, सैयद हसन जमील ने दस्तक दी.

सना ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पति ने उन्हें बॉलीवुड छोड़ने के लिए ब्रेनवाश किया था. पूर्व एक्ट्रेस सना खान, जो जय हो और टॉयलेट: एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों और वेब सीरीज स्पेशल OPS के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक बार फिर उन दावों का खंडन किया है कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए ब्रेनवॉश किया गया था. बिग बॉस 6 के बाद मशहूर हुईं सना ने 2020 में अपने करियर के चरम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी, और इसका कारण मानवता की सेवा करना और अपने बनाने वाले के आदेशों का पालन करना बताया था.

अब बोलीं-मुझे शांति चाहिए 

हाल ही में रश्मि देसाई के साथ हुई बातचीत में सना ने शोबिज से दूर होने के अपने फैसले, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से अपनी गुपचुप शादी, और लगातार ऑनलाइन चल रही इस बात पर बात की कि उनके फैसलों पर किसी का प्रभाव था या वे उन पर थोपे गए थे. अपनी शादी के बारे में बात करते हुए, सना ने बताया कि यह पूरा प्रोसेस कितना सीक्रेट था, जिसकी जानकारी सिर्फ उनके माता-पिता को थी.

उन्होंने कहा, 'जब हमारी शादी पक्की हुई, तो यह एक टॉप सीक्रेट था, मेरी मम्मी और पापा के अलावा किसी को नहीं पता था. दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं पता था'. उन्होंने अपनी मेहंदी सेरेमनी के दौरान एक अजीब पल को याद करते हुए कहा, 'जब मैं मेहंदी लगवा रही थी, तो मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट ने मुझसे पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है. मैंने उससे कहा कि इसे खाली छोड़ दो, हम बाद में लिख देंगे'.

सना ने ट्रोलर्स को सीधे जवाब देते हुए कहा, 'कोई भी आपको ब्रेनवॉश नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होता. मुझे शांति चाहिए थी. एक इंसान को पैसा, शोहरत, नाम और इज्जत मिल सकती है, लेकिन आखिर में, वे अंदर की शांति की तलाश करते रहते हैं. मैं अपने पति से कहती रहती हूं कि मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था. यह सच में एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने इसे लिया'.

