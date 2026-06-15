आकाश ने संचिता और सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई एक ही सिचुएशन को कनेक्ट करते हुए कहा, उन्होंने 14 जून 2020 को सुसाइड कर ली. क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने उन पर दबाव डाला और उस दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली. बिल्कुल ठीक उसी तरह, कल मेरी बहन ने भी इसी कारण से आत्महत्या कर ली, मैं यही कहना चाहता हूं.' हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. जांच एजेंसियां संचिता के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों, व्यक्तिगत संपर्कों, पेशेवर जीवन और मानसिक तनाव से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकेगा.