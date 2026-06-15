नालासोपारा ईस्ट में रहने वाली 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले, जिन्हें परिवार और करीबी लोग पूजा नाम से भी जानते थे, ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा है कि संचिता ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया. इस मामले में एक और बात चर्चा का विषय बन गई है. 14 जून वही तारीख है जिस दिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी. सोशल मीडिया पर कुछ लोग दोनों घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं.
संचिता के चचेरे भाई आकाश सतीश उगले ने इसे पावर गेम बताया है. उन्होंने बातचीत के दौरान ऐसे साइन दिए कि संचिता के साथ हुए इस हादसे का कनेक्शन बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से हो सकता है. एक्ट्रेस के भाई आकाश ने ये दावा किया कि संचिता और सुशांत दोनों पर फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया के लोगों का भारी दबाव था, जिसके चलते दोनों ने ऐसा कदम उठाया.
संचिता के भाई आकाश ने एक्ट्रेस की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा किया, जो सि सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किया गया था. एक्ट्रेस ने सुशांत को याद करते हुए एक इंस्टाग्राम रील भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'फिर से 14 जून आ गया है.'
आकाश ने संचिता और सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई एक ही सिचुएशन को कनेक्ट करते हुए कहा, उन्होंने 14 जून 2020 को सुसाइड कर ली. क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने उन पर दबाव डाला और उस दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली. बिल्कुल ठीक उसी तरह, कल मेरी बहन ने भी इसी कारण से आत्महत्या कर ली, मैं यही कहना चाहता हूं.' हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. जांच एजेंसियां संचिता के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों, व्यक्तिगत संपर्कों, पेशेवर जीवन और मानसिक तनाव से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकेगा.
एक्ट्रेस के परिवार के सदस्यों ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया की उसके पास जो काम था उसे वापस ले लिया गया था. वहीं संचित के भाई ने कास्टिंग डायरेक्टर पर भी शक जताया है उन्होंने बताया की उनकी बहन को मैसेज के जरिए परेशान किया जा रहा था. परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है. फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं. पुलिस जांच जारी है और परिवार सच सामने आने का इंतजार कर रहा है.