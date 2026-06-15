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'इंडस्ट्री के घिनौने खेलों से डरती थीं...', संचिता उगले के भाई का बड़ा आरोप, सुशांत सिंह राजपूत का क्यों लिया नाम?

22 साल की टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस संचिता उगले ने 14 जून को अपने घर में सुसाइड कर ली. इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई. वहीं एक्ट्रेस के भाई ने इस घटना को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ दिया है.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jun 15, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:29 PM IST
'इंडस्ट्री के घिनौने खेलों से डरती थीं...', संचिता उगले के भाई का बड़ा आरोप, सुशांत सिंह राजपूत का क्यों लिया नाम?

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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