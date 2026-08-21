'मुनाफे में 10% चाहती थीं...', संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने किया सनसनीखेज दावा, Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की बताई असली वजह

साउथ सुपरस्टार प्रभास और तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म Spirit एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं और ये फिल्म मार्च, साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म से पहले दीपिका पादुकोण का नाम भी जुड़ा था, लेकिन बाद में वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं और उनकी जगह तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई. अब संदीप के भाई प्रणय रेड्डी वांगा के एक इंटरव्यू में दिए बयान ने इस पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है. प्रणय ने दीपिका के एग्जिट के पीछे फीस, काम के घंटे और कुछ दूसरी शर्तों की वजह के साथ एक और खुलासा किया है.
प्रणय रेड्डी वांगा के मुताबिक, दीपिका के साथ बातचीत सिर्फ उनकी एक्टिंग फीस तक सीमित नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि एक्ट्रेस ने फिल्म के मुनाफे में 10 पर्सेंट हिस्सेदारी की मांग की थी. प्रणय ने कहा कि उनकी टीम को लगा कि इन शर्तों के साथ फिल्म के बजट को बैलेंस में रखना मुश्किलें हो रही थीं.
प्रणय ने आगे ये भी कहा कि जब बातचीत से बात नहीं बनी, तो मेकर्स ने दूसरे ऑप्शन्स तलाशने शुरू कर दिए. हालांकि, ये बातें प्रणय के दावे हैं और दीपिका की ओर से इस खास 10 पर्सेंट मुनाफे वाले आरोप पर कोई जवाब सामने नहीं आया है. प्रणय ने बातचीत के दौरान एक और गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब टीम ने दीपिका के साथ आगे काम न करने का फैसला किया और दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू किए, तब फिल्म की खुफिया जानकारी लीक होने लगी.
प्रणय के मुताबिक, मेकर्स ने दीपिका के साथ कहानी और किरदार को लेकर कुछ डिटेल्स शेयर की थीं, जिन्हें वो पर्सनल बातचीत का हिस्सा मानते थे. प्रणय का आरोप है कि ये बातें बाहर आने से टीम नाराज हुई. इसी बीच फिल्म की कहानी, किरदार और कथित ए-रेटेड एक्शन से जुड़ी कई तरह की खबरें भी चर्चा में आईं. हालांकि, इन आरोपों पर भी दीपिका की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था.
दीपिका के Spirit से बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कथित 8 घंटे की वर्क शिफ्ट को लेकर हुई थी. दीपिका ने पहले अपनी कामकाजी परिस्थितियों को लेकर कहा था कि उन्हें अपनी मांग गलत नहीं लगती है. उनका तर्क था कि फिल्म इंडस्ट्री में कई मेल स्टार्स भी लंबे समय से तय घंटों में काम करते हैं और इस तरह की व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं उठाए जाते.
दीपिका के मुताबिक, एक कलाकार ही नहीं, बल्कि पूरी क्रू के काम करने की परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. ऐसे में 8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस ने फिल्म से उनके एग्जिट को लेकर चर्चा और तेज कर दी.
विवाद के बीच संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि जब वो किसी कलाकार को कहानी सुनाते हैं, तो उनके बीच एक तरह का भरोसा होता है और प्राइवेट बातचीत की जानकारी पब्लिक नहीं होनी चाहिए. उनकी पोस्ट में फिल्म की कहानी और पर्सनल बातचीत के सामने आने को लेकर नाराजगी साफ नजर आई. उन्होंने इसे लेकर ‘डर्टी पीआर गेम्स’ का भी जिक्र किया था.
दीपिका के बाहर होने के बाद तृप्ति डिमरी को Spirit में प्रभास के साथ कास्ट किया गया है. अब फिल्म को लेकर ऑडियंस की दिलचस्पी सिर्फ इसकी स्टारकास्ट तक नहीं, बल्कि इसके विवादों की वजह से भी बढ़ गई है. संदीप रेड्डी वांगा की पिछली फिल्मों की तरह Spirit से भी दमदार एक्शन और अलग तरह की कहानी की उम्मीद की जा रही है. फिलहाल दीपिका के एग्जिट को लेकर प्रणय रेड्डी वांगा के दावे चर्चा में बने हुए हैं.