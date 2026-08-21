'मुनाफे में 10% चाहती थीं...', संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने किया सनसनीखेज दावा, Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की बताई असली वजह

साउथ सुपरस्टार प्रभास और तृप्ति डिमरी की आने वाली फिल्म Spirit एक बार फिर सुर्खियों में हैं. फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं और ये फिल्म मार्च, साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म से पहले दीपिका पादुकोण का नाम भी जुड़ा था, लेकिन बाद में वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं और उनकी जगह तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई. अब संदीप के भाई प्रणय रेड्डी वांगा के एक इंटरव्यू में दिए बयान ने इस पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है. प्रणय ने दीपिका के एग्जिट के पीछे फीस, काम के घंटे और कुछ दूसरी शर्तों की वजह के साथ एक और खुलासा किया है.