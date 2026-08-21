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'मुनाफे में 10% चाहती थीं...', संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने किया सनसनीखेज दावा, Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की बताई असली वजह

Spirit Movie Controversy: संदीप रेड्डी वांगा की मचअवेटेड फिल्म ‘स्पिरिट’ में प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. एक्शन और दमदार कहानी से भरपूर ये फिल्म मार्च, साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है. लेकिन उससे पहले वांगा के भाई ने फिल्म से दीपिका की एग्जिट की असली वजह का खुलासा किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:44 AM IST
'मुनाफे में 10% चाहती थीं...', संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने किया सनसनीखेज दावा, Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की बताई असली वजह

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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