प्रभास की 'स्पिरिट' को मिलेगा 'A' सर्टिफिकेट? 'वाराणसी' से क्लैश पर बोले संदीप रेड्डी वांगा- '37 दिन का गैप काफी है'

Sandeep Reddy Vanga Film Spirit Update: 'एनिमल' फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एक बार फिर अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह है. संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने पुष्टि की है कि प्रभास स्टारर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने महेश बाबू स्टारर फिल्म 'वाराणसी' के साथ होने वाले क्लैश को लेकर भी अहम बातें बताई हैं.
डायरेक्टर संदीप वांगा ने इन बातों का खुलासा फिल्म 'रोमांचकम' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान किया. वह इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन के बैनर तले प्रेजेंट कर रहे हैं. मीडिया ने उनकी अगली फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर कई सवाल किए, जिस पर उन्होंने बड़े अपडेट शेयर किए हैं.
संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने पुष्टि की है कि प्रभास स्टारर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिल्म की हिंसक और गंभीर प्रकृति को देखते हुए इस फैसले से किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है. इस फिल्म में प्रभास एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे. डायरेक्टर ने यह घोषणा 'रोमांचकम' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान की, जिसे वे अपने भाई प्रणय रेड्डी वांगा के साथ अपने बैनर 'भद्रकाली पिक्चर्स' के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं.
इवेंट के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास के साथ अपने समीकरण और देश भर में उनकी जबरदस्त फेम पर खुलकर बात की. वांगा ने पहले भी प्रभास को 'भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार' बताया था और उन्होंने एक बार फिर अपनी इस बात को दोहराया. उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ मेरी भावना नहीं है, बल्कि देश के ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि प्रभास भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं.'
संदीप ने 'स्पिरिट' और एसएस राजामौली की महेश बाबू स्टारर आगामी फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज के बीच के समय को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया. जब उनसे मीडिया इंटरेक्शन में पूछा गया कि क्या दोनों मोस्ट अवेटेड फिल्मों के बीच का अंतर पर्याप्त है, तो उन्होंने कहा, 'यह अंतर पर्याप्त होगा. दोनों फिल्मों की रिलीज में लगभग 37 दिनों का फासला है. इसके अलावा, वह फिल्म (वाराणसी) 'स्पिरिट' से काफी बड़ी है.'
रिलीज के इस टकराव को लेकर जब उनसे दोबारा सवाल किया गया, तो संदीप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद रिपोर्टर चाहते हैं कि 'स्पिरिट' खुद ही 'वाराणसी' के रास्ते से हट जाए. उनके इस मजाकिया जवाब पर इवेंट में मौजूद सभी लोग हंस पड़े. फिलहाल लेटेस्ट शेड्यूल के मुताबिक, 'स्पिरिट' मार्च 2027 में रिलीज होने वाली है, जबकि 'वाराणसी' अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. दोनों ही फिल्मों को भारतीय सिनेमा की सबसे मोस्ट अवेटेड और बड़े बजट की फिल्मों में गिना जा रहा है.
इन सबके बीच, फिल्म को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं. संदीप के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने फिल्म से दीपिका पादुकोण के बाहर होने की खबरों पर बात की. उन्होंने बताया कि फीस और शेड्यूलिंग में अंतर इसके मुख्य कारण थे, साथ ही उन्होंने कुछ अन्य वजहों की ओर भी इशारा किया. हालांकि, दीपिका पादुकोण की टीम ने बाद में इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. इसके अलावा, ऐसी खबरें भी आई हैं कि दिग्गज एक्टर प्रकाश राज (जिन्होंने फिल्म के ऑडियो टीजर के एक हिस्से को अपनी आवाज दी थी) भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं.