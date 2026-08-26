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प्रभास की 'स्पिरिट' को मिलेगा 'A' सर्टिफिकेट? 'वाराणसी' से क्लैश पर बोले संदीप रेड्डी वांगा- '37 दिन का गैप काफी है'

Sandeep Reddy Vanga Film Spirit Update: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिलेगा. इसी दौरान उन्होंने महेश बाबू स्टारर 'वाराणसी' से क्लैश पर भी बात की.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 26, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:54 PM IST
प्रभास की 'स्पिरिट' को मिलेगा 'A' सर्टिफिकेट? 'वाराणसी' से क्लैश पर बोले संदीप रेड्डी वांगा- '37 दिन का गैप काफी है'
Image Credit: फिल्म स्पिरिट पर संदीप रेड्डी वांगा का बड़ा अपडेट

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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