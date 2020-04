Entertainment News: कुकिंग वीडियोज को लेकर Sania Mirza ने लगाई फटकार, तो दीया मिर्जा ने यूं किया पलटवार

नई दिल्ली: देश में चल रहे 21 दिन के लॉकडाउन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है. सरकार जरूरत का सामान ही उपलब्ध करा रही हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान गरीब लोग हो रहे हैं, जिनका काम बंद हो चुका है. तमाम सेलिब्रिटी आगे बढ़कर इस मुश्किल वक्त में सहायता राशि दान कर रहे हैं. भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी लॉकडाउन की वजह से खाने को मोहताज हुए मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फंड जुटाए हैं. एक तरफ जहां हजारों लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड सलेब्स तरह-तरह की डिश बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस बात पर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा (Sania Mirza) का गुस्सा फूटा है. उन्होंने शनिवार को उन सभी लोगों को फटकार लगाई जो इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं.

सानिया मिर्जा ने ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर फटकार लगाते हुए लिखा, “खाना बनाने का वीडियो और फोटो पोस्ट कर करके क्या अब तक हमारा मन नहीं भरा है.” उन्होंने कहा, “केवल, इतना ही कहना था कि सैंकड़ो, हजारों लोग ऐसे हैं खास कर हमारी पास इस दुनिया में जो भूख की वजह से मर रहे हैं और दिनभर खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि अगर उनका भाग्य हो तो उन्हें एक वक्त का खाना नसीब हो जाए.”

Aren’t we done with posting cooking videos and food pictures yet ? Just spare a thought - there are hundreds of thousands of ppl, specially in our side of the world starving to death and struggling to find food once a day if they are lucky

सानिया के इस ट्वीट का बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा (Dia Mirza)अपनी प्रतिक्रिया दी है. दीया ने लिखा, 'सानिया, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने इस बारे में कितनी बार सोचा, विशेष रूप से इंस्टा पर ऐसी पोस्ट्स, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी का मुकाबला करने का अपना तरीका है. एक चीज जो मैं रोज सीख रही हूं, वो ये है कि ये जजमेंट पास करने का समय नहीं है. तो सबसे अच्छा है कि हम अपना काम करें और अपना रास्ता खोजें.'

Sania, I can’t tell you how many times i’ve thought of this... especially the posts on Insta... but i guess everyone has their own way of coping. One thing i am learning everyday is that there is no time or room for passing judgments. So best is to do our bit and find our way https://t.co/vc4qn0UzCl

