Anushka Sharma कई बार बनीं शो का हिस्सा, फिर क्यों Virat Kohli को नहीं बुलाया? Sania Mirza ने Karan Johar से किया सवाल, फिल्ममेकर ने खोला राज

बॉलीवुड में इन दिनों कई पॉडकास्ट और सेलिब्रेटी गेस्ट शो बढ़ गए हैं. लेकिन फिल्म मेकर करण जौहर का शो ‘कॉफी विद करण जौहर’ आज भी लोगों का फेवरेट है. वहीं इस शो पर आज तक एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस और स्टार आए, अनुष्का शर्मा भी आईं. मगर अभी तक करण ने विराट कोहली को क्यों नहीं बुलाया? इसका खुलासा उन्होंने हाल ही में किया है. आइए जानते हैं उनका जवाब
करण जौहर ने शाहरुख खान समेत कई बड़े-बड़े साउथ के सिलेब्रिटी और इंडियन क्रिकेट टीम से भी मशहूर हस्तियों को अपने शो ‘कॉफी विद करण जौहर’ में इनवाइट किया. लेकिन आज तक उन्होंने अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली को इन्विटेशन नहीं भेजा, जबकि अनुष्का शर्मा खुद शो में कई बार गेस्ट बनकर आ चुकी हैं. वहीं हाल ही में करण जौहर ने इस सवाल का उत्तर देते हुए इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है.
सानिया ने पूछा करण से सीधा सवाल
दरअसल करण जौहर हाल ही में सानिया मिर्जा के टॉक शो ‘सर्विंग ईट अप विथ सानिया मिर्जा’ में गेस्ट बनकर शामिल हुए थे. जहां उनसे सवाल जवाब के दौरान पहुंच गया कि, वो कौन सा एक्टर है जिसे आप शो में बुलाना चाहते हैं मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया? करण ने इस सवाल का उत्तर देते हुए रणबीर कपूर का नाम लिया और कहा, ‘वो पहले शो का हिस्सा बन चुके थे इसलिए बाकी तीन सीजन के लिए उन्हें अप्रोच किया गया मगर उन्होंने मना कर दिया.’
विराट को ना बुलाने की वजह का किया खुलासा
सानिया मिर्जा ने करण जौहर से दूसरा सवाल करते हुए कहा कि एक ऐसा नाम बताएं जो अब तक शो में शामिल नहीं हुए है. जिस पर फिल्म मेकर ने थोड़ा सोचा, तो सानिया ने झट से विराट कोहली का नाम लिया. सानिया की इस बात पर करण जौहर ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने शो में क्रिकेटर को इनवाइट नहीं किया. उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने विराट से कभी नहीं पूछा और हार्दिक पांड्या और के एल राहुल के साथ जो हुआ उसके बाद तो मैं किसी भी क्रिकेटर को पहले कभी नहीं पूछूंगा.’
आखिर क्या हुआ था करण के शो में?
आपको बता दें साल 2019 में करण जौहर के इस शो में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल गेस्ट बनकर शामिल हुए थे, जिसके बाद दोनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. वहीं शो में दोनों के द्वारा किए गए कमेंट्स के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार को ये एपिसोड डिलीट करना पड़ा और दोनों को एक मैच से सस्पेंड कर दिया गया.
