संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदी करोड़ों की नई लग्जरी कार, स्पीड और पावर जानकर रह जाएंगे दंग
Advertisement
trendingNow12899001
Hindi Newsबॉलीवुड

संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदी करोड़ों की नई लग्जरी कार, स्पीड और पावर जानकर रह जाएंगे दंग

Sanjay Dutt New Mercedes: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने  गणेश चतुर्थी के मौके पर एक नई लग्जरी कार खरीदी है. इस कार में 4.0 लीटर का v8 इंजन दिया गया है. यह कार 9 स्पीड ऑटोमैटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है. आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदी करोड़ों की नई लग्जरी कार, स्पीड और पावर जानकर रह जाएंगे दंग

Sanjay Dutt Buy New Maybach: संजय दत्त बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है, जो अपनी लग्जरी कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक नई Mercedes-Maybach GLS 600 SUV खरीदी है. बाबा (संजय दत्त) ने अपनी नई कार के साथ कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आज हम आपको  GLS 600 के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

fallback

संजय दत्त हाल ही में मेबैक कार की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखे गए थे, जिसमें S 580 सेडान और GLS 600 SUV कार शामिल थी. हालांकि, टेस्ट ड्राइव के बाद संजय दत्त ने अपने लिए गणेश चतुर्थी के मौके पर GLS 600 SUV कार को खरीद लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

GLS 600 SUV के फीचर्स और इंजन

इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इसमें एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी रियर फॉग लाइट, 12.3 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA), चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 8 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सीट बेल्ट वार्निंग लाइट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 3982 cc का v आकार में 8 सिलेंडर, 4 वाल्व/सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 550 bhp की पावर और 770 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार 0-100 की स्पीड महज 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है. Mercedes-Maybach GLS 600 SUV की टॉप स्पीड 250 kmph है. GLS 600 कार में  90 लीटर का फ्यूल टैंक और 520 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 10 लाख में मिलेंगी ये 5 सुपरबाइक, पावर और स्पीड में नहीं कोई कमी

Mercedes-Maybach GLS 600 SUV की कीमत

Mercedes-Maybach GLS 600 SUV कार को घर लाने के लिए आपको  (एक्स-शोरूम) 3.39 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Duttmercedes maybach gls600Ganesh Chaturthi

Trending news

CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
;