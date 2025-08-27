संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदी करोड़ों की नई लग्जरी कार, स्पीड और पावर जानकर रह जाएंगे दंग

Sanjay Dutt Buy New Maybach: संजय दत्त बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है, जो अपनी लग्जरी कार कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक नई Mercedes-Maybach GLS 600 SUV खरीदी है. बाबा (संजय दत्त) ने अपनी नई कार के साथ कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आज हम आपको GLS 600 के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

संजय दत्त हाल ही में मेबैक कार की टेस्ट ड्राइव लेते हुए देखे गए थे, जिसमें S 580 सेडान और GLS 600 SUV कार शामिल थी. हालांकि, टेस्ट ड्राइव के बाद संजय दत्त ने अपने लिए गणेश चतुर्थी के मौके पर GLS 600 SUV कार को खरीद लिया है.

GLS 600 SUV के फीचर्स और इंजन

इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इसमें एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी रियर फॉग लाइट, 12.3 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA), चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 8 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सीट बेल्ट वार्निंग लाइट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में 3982 cc का v आकार में 8 सिलेंडर, 4 वाल्व/सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 550 bhp की पावर और 770 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार 0-100 की स्पीड महज 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है. Mercedes-Maybach GLS 600 SUV की टॉप स्पीड 250 kmph है. GLS 600 कार में 90 लीटर का फ्यूल टैंक और 520 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है.

Mercedes-Maybach GLS 600 SUV की कीमत

Mercedes-Maybach GLS 600 SUV कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 3.39 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे