Advertisement
trendingNow12945231
Hindi Newsबॉलीवुड

माथे पर केसरिया तिलक लगा संजू बाबा ने दी आरएसएस को बधाई, वीडियो में बोले- ‘ हर मुश्किल…’

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर वीडियो को शेयर कर बधाई दी है, जिसमें उन्होंने आरएसएस द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सराहना की है.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माथे पर केसरिया तिलक लगा संजू बाबा ने दी आरएसएस को बधाई, वीडियो में बोले- ‘ हर मुश्किल…’

आज 2 अक्टूबर को आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं जिसका संगठन जश्न मना रहा है. इस मौके पर अभिनेता संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने पर एक वीडियो मैसेज शेयर कर संगठन के सफर और योगदान की जमकर तारीफ की है. यह वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सराहा है.

 

आरएसएस के 100
संजय दत्त ने वीडियो में कहा, "इस विजयादशमी पर हम आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली सफर का उत्सव मना रहे हैं. हर मुश्किल घड़ी में संघ ने देश और समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है. चाहे प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक चुनौती, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा की है. यह संगठन सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आरएसएस को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर राष्ट्र निर्माण के इस मिशन को और मजबूती दें. जय हिंद, जय भारत."

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

 

 

कैप्शन 
संजय दत्त ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "100 सालों की मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के साथ आरएसएस ने हर चुनौती में दृढ़ता दिखाई. इस संगठन ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं." आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी. यह संगठन देशभर में सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है. 

 

 

वर्कफ्रंट 
संजय दत्त के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में बागी-4 में नजर आए थे. दर्शकों ने उनके इस किरदार को काफी पसंद किया था. फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू, सोनम बाजवा और अन्य कलाकार हैं. संजय दत्त आने वाले दिनों में 'धुरंधर', 'द राजा साहब', 'वेलकम टू द जंगल', 'केडी: द डेविल' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Sanjay Duttsanjay dutt on rss 100 years

Trending news

भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
;