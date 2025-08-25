संजय दत्त से बिगड़ा बेटी त्रिशाला दत्त का रिश्ता? क्रिप्टिक पोस्ट से बढ़ीं फैंस की चिंता, कहा-'अगर मां-बाप को...'

Trishala Dutt Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला दत्त भले ही यूएस में अपने नाना-नानी के पास रहती हैं, लेकिन उनका उनके पिता संग काफी अच्छा बॉन्ड हैं. लेकिन हाल ही में त्रिशाला ने एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह परिवार, पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती दिख रही हैं. इस लंबे-चौड़े पोस्ट में त्रिशाला ने लोगों को साफ नसीहत दी है कि ऐसे परिवार वालों के साथ रहने की जरूरत नहीं जो उनका शोषण करें.

'परिवार का मतलब ये नहीं कि...'

त्रिशाला दत्त ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. जिसमें लिखा- 'हर वो इंसान जिससे आपका खून का रिश्ता हो, जरूरी नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में जगह मिले. कई बार, हमारे जानने वाले ही हमें सबसे ज्यादा थका देते है. आपकी भावनाओं को नकारने वाले और अनदेखा करने वाले लोगों को ही परिवार कहा जाता है.'

'आपको परिवार की छवि बनाए रखने….'

त्रिशाला ने आगे लिखा कि 'आपको अपनी शांति बनाए रखने का अधिकार है. आपको कम संपर्क या बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखने का अधिकार है. आपको परिवार की छवि बनाए रखने की बजाय अपने मानसिक स्वास्थ्य को चुनने का अधिकार है. क्योंकि परिवार नाम का रिश्ता किसी को आपको चोट पहुंचाने, परेशान करने या दोषी ठहराने की छूट नहीं देता है.'

'पेरेंट्स को जब इस बात की ज्यादा परवाह हो...'

त्रिशाला ने आगे लिखा कि 'क्योंकि 'परिवार' आपको दुर्व्यवहार, हेरफेर या अपराध बोध से ग्रस्त करने की खुली छूट नहीं देता. आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाए रखने की जरूरत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाता रहे, भले ही उन्होंने आपको पाला हो. जब एक माता-पिता को इस बात की ज्यादा परवाह होती है कि परिवार दुनिया को कैसा दिखता है, बजाय इसके कि उसमें रहना कैसा लगता है, तो यह एक परेशानी है.'

शोबिज से दूर रहती हैं त्रिशाला

बता दें कि त्रिशाला संजय दत्त की पहली पत्नी दिवंगत ऋचा शर्मा की बेटी हैं. त्रिशाला फिल्मी दुनिया से दूर हैं और लाइमलाइट में रहना पसंद करती है और पेशे से त्रिशाला एक साइकेट्रिस्ट हैं. वह अमेरिका में रहती हैं. त्रिशाला के इस पोस्ट ने फैंस को चिंता में डाल दिया है.