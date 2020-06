Sanjay Dutt को सता रही मुंबई के इन खास लोगों की चिंता, लिखा इमोशनल मैसेज

नई दिल्ली: अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली डब्बावालों (Mumbai's Dabbawalas) के प्रति चिंता व्यक्त करने के साथ ही उन्हें समर्थन प्रदान किया है.

अभिनेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, "डब्बावाले दशकों से हमारी सेवा कर रहे हैं और बहुत से मुंबईकरों को भोजन खिला रहे हैं. अब समय आ गया है जब हमें आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए!"

The dabbawalas have been serving us for decades & bringing food to so many Mumbaikars. Now is the time when we should come forward and support them! @CMOMaharashtra @AUThackeray @SunielVShetty https://t.co/n6g4r3IrvP

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) June 8, 2020