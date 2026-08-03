/बॉलीवुड की हालत देख दुखी हुए संजय दत्त, बोले अब परिवार जैसी नहीं फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में सफलता से नहीं जलते हैं लोग

हिंदी सिनेमा में संजय दत्त साल 1981 से एक्टिव हैं. फिल्म इंडस्ट्री में वह कई दशकों से काम कर रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री कितना बदल गई है. AIG हॉस्पिटल्स के यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी से बातचीत में उन्होंने बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना बदलाव आ चुका है.
संजय दत्त ने बताया है कि करियर की शुरुआत में उन्होंने महसूस किया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक परिवार है. सभी लोग एक-दूसरे से मिलकर और भाईचारे के साथ काम करते थे. संजय दत्त ने बोला कि जब वह इंडस्ट्री में आए थे तब फिल्म इंडस्ट्री परिवार की तरह थी. सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे. आज यहां पर बहुत ज्यादा गलाकाट कॉम्पीटिशन हो गया है. जो कि बेहद दुखद है. एक्टर ने आगे बोला कि मुझे उम्मीद है कि वैसा समय फिर से वापस आएगा.
संजय दत्त ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तुलन हॉलीवुड से की है. उनका कहना है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री स्टार्स एक दूसरे के साथ रहते हैं. एक दूसरे की मदद करते हैं. राइटर्स हो या एक्टर्स सभी लोग एक साथ रहते हैं. वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ऑस्कर अवॉर्ड मिलने पर किसी को किसी से जलन नहीं होती है. वह दिल से एक दूसरे के लिए खुश होते हैं. जो कि बेहद खूबसूरत है.
संजय दत्त अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. संजय दत्त पर्दे पर हीरो से लेकर विलेन का किरदार निभा चुके हैं. संजय दत्त जल्द ही खलनायक रिटर्न में नजर आएंगे. फिल्म में संजय बल्लू के रोल में नजर आएंगे. फैंस संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. संजय दत्त सलमान खान अपना छोटा भाई मानते हैं. हाल ही में सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर संजय दत्त संग अपनी फोटो शेयर की है. संजय और सलमान अच्छे-बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहते हैं.