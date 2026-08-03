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बॉलीवुड की हालत देख दुखी हुए संजय दत्त, बोले अब परिवार जैसी नहीं फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में सफलता से नहीं जलते हैं लोग

संजय दत्त ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब लोगों के बीच एकता नहीं है. इंडस्ट्री में आज के समय में गला काट कॉम्पीटिशन देखने को मिलता है.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:53 AM IST
बॉलीवुड की हालत देख दुखी हुए संजय दत्त, बोले अब परिवार जैसी नहीं फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में सफलता से नहीं जलते हैं लोग

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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