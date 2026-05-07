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संजय दत्त की ‘आखिरी सवाल’ को मिली सेंसर बोर्ड से हरी झंडी, कल रिलीज होगा धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में देगी दस्तक

Aakhri Sawal Update: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म 'आखिरी सवाल' को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है. फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है. फिल्म को सर्टिफिकेट भी मिल गया है. आइए जानते हैं फिल्म सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 07, 2026, 11:39 PM IST
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संजय दत्त की ‘आखिरी सवाल’ को मिली सेंसर बोर्ड से हरी झंडी, कल रिलीज होगा धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में देगी दस्तक

Aakhri Sawal Update: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक से एक फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं और दर्शकों को सभी का बेसब्री से इंतजार है. इस लिस्ट में सबसे पहले अपकमिंग फिल्म 'आखिरी सवाल' का नाम है. पहले यह फिल्म सिनेमाघरों में 8 मई को दस्तक देने वाली थी, लेकिन अभी तक फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली थी. इसलिए अब मेकर्स ने फिल्म को 15 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करने का प्लान बनाया है. इस बीच खबर सामने आई है कि फिल्म 'आखिरी सवाल' को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है. आइए जानते हैं फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कौन-सा सर्टिफिकेट दिया है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म 'आखिरी सवाल' को आखिरकार सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है. लंबे इंतजार के बाद अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को क्लियर कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म अब 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है. बता दें कि फिल्म का ट्रेलर पहले 30 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी में देरी होने की वजह से इसे टाल दिया गया था. वहीं अब मेकर्स ने घोषणा कर दी है कि 'आखिरी सवाल' का ट्रेलर 8 मई यानी कल रिलीज होगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निखिल नंदा-संजय दत्त कर रहे प्रोड्यूस

हाल ही में फिल्म प्रोडक्शन हाउस निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म और ट्रेलर की रिलीज डेट की जानकारी शेयर की है. पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'अब इंतजार खत्म होने वाला है और देश कल (8 मई) को सच का सामना करेगा.' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. इस फिल्म को निखिल नंदा और संजय दत्त प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंह, गौरव दुबे और उज्जवल आनंद इसके को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म के निर्देशन की कमान नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिजीत मोहन वारंग ने संभाली है.

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इस फिल्म से संजय दत्त ने जीता था दिल

बता दें कि एक्टर संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर 2' ने सभी का दिल जीता था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी. 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में 1,790.91 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. जिसमें से इंडियन ग्रॉस 1,364.61 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन 426.30 करोड़ रुपये आंका जा रहा है. 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 1,140.17 करोड़ हो चुका है. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार दिया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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