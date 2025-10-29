Advertisement
30,000 करोड़ की जंग के बीच प्रिया सचदेव ने उठाया बड़ा कदम, देखती रह गईं करिश्मा कपूर, वायरल हुआ पोस्ट

Priya Sachdev Big Step: बिजनेस टाइकून संजय कपूर के निधन को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ये जंग सजंय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव और एक्स-वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच छिड़ी हुई है. इसी बीच प्रिया सचदेव ने एक बड़ा कदम उठाते हुए.....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:46 AM IST
30,000 करोड़ की जंग के बीच प्रिया सचदेव ने उठाया बड़ा कदम
30,000 करोड़ की जंग के बीच प्रिया सचदेव ने उठाया बड़ा कदम

Priya Sachdev Visits Sunjay Kapur Company: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की अपार संपत्ति को लेकर उनकी पत्नी प्रिया सचदेव और एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बीच विवाद लगातार जारी है. अब इस बीच प्रिया सचदेव हाल ही में अपने पति की कंपनी सोना कॉमस्टार पहुंचीं और वहां के बिजनेस को संभालना शुरू किया. बताया जा रहा है कि प्रिया ने कंपनी में दो दिन तक रुककर कामकाज का मुआयना किया और टीम से मुलाकात की. 

उन्होंने कंपनी के कामकाज को लेकर कई अहम बातें भी जानी और अपनी जिम्मेदारी का पहला कदम बढ़ाया. करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद उनकी करीब 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी प्रिया सचदेव पर जालसाजी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रिया ने संजय की वसीयत में गड़बड़ी की है. इसी वजह से करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पति की कपंनी पहुंचीं प्रिया सचदेव

फिलहाल इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं. मामला कोर्ट में चल रहा है. इस बीच संजय कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टार के चेन्नई प्लांट पहुंचीं प्रिया सचदेव ने कहा कि उन्होंने दो दिन टीम के साथ बातचीत में बिताए. इस दौरान उन्होंने कंपनी की लीडरशिप टीम से मुलाकात की और कामकाज का जायजा लिया. प्रिया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शॉपफ्लोर पर घूमना और इंजीनियरों के साथ चर्चा करना उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह रहा. 

इन-हाउस मशीनों और इनोवेशन पर ध्यान 

उन्होंने आगे कहा कि वे कंपनी की इन-हाउस मशीनों और इनोवेशन पर खास ध्यान दे रही हैं ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके.प्रिया ने अपने पति संजय कपूर को याद करते हुए लिखा, ‘संजय हमेशा कहा करते थे कि असली तरक्की मशीनों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होती है जो जुनून और मकसद के साथ काम करते हैं’. उन्होंने आगे कहा कि एक लीडर की असली ताकत अपने वर्कर्स को दिशा देने में नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े रहने और उनकी बातें समझने में होती है. 

काम को नई दिशा देंगी प्रिया सचदेव

प्रिया के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कंपनी के लिए उनकी निष्ठा की सराहना कर रहे हैं. प्रिया सचदेव ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा, ‘सोना कॉमस्टार की टीम ने जिस लगन से काम किया है, उस पर उन्हें गर्व है’. उन्होंने बताया कि जल्द ही वे फिर कंपनी लौटेंगी और काम को नई दिशा देंगी. प्रिया ने कहा कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन वे इसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, उनकी कानूनी लड़ाई अभी जारी है और परिवार के भीतर चल रहा विवाद कंपनी के भविष्य पर असर डाल सकता है.

संजय कपूर के निधन को हो चुके हैं 5 महीने 

बता दें, संजय कपूर का निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय हुआ था. उस वक्त उनकी उम्र 53 साल थी. ब्रिटिश मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत नेचुरल थी, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और इस्केमिक हार्ट डिजीज शामिल थीं. संजय Sona Comstar के चेयरमैन थे और उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 10,300 करोड़ थी. उनके निधन के बाद से ही 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर पत्नी प्रिया सचदेव और बच्चों के बीच कानूनी जंग जारी है.

