जीनत अमान संग मारपीट के आरोपों पर संजय खान की बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं - 'मेरे पिता हिंसक...'

1970 के दशक में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक संजय खान और जीनत अमान का रिश्ता था, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है. दोनों के अफेयर, शादी और फिर अलग होने को लेकर कई तरह की बातें सालों से सामने आती रही हैं. खासकर 1979 में एक पांच सितारा होटल में कथित मारपीट की घटना को लेकर कई खबरें सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. अब इस पूरे विवाद पर पहली बार संजय खान की बेटी फराह खान अली ने खुलकर अपनी बात रखी है.