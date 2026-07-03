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जीनत अमान संग मारपीट के आरोपों पर संजय खान की बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं - 'मेरे पिता हिंसक...'

बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके पिता और जीनत अमान का विवाह हुआ था. हालांकि, उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया कि उन्होंने एक्ट्रेस के साथ मारपीट की थी और उनकी आंख में चोट पहुंचाई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:52 PM IST
जीनत अमान संग मारपीट के आरोपों पर संजय खान की बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं - 'मेरे पिता हिंसक...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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