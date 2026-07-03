जीनत अमान संग मारपीट के आरोपों पर संजय खान की बेटी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं - 'मेरे पिता हिंसक...'

1970 के दशक में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक संजय खान और जीनत अमान का रिश्ता था, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है. दोनों के अफेयर, शादी और फिर अलग होने को लेकर कई तरह की बातें सालों से सामने आती रही हैं. खासकर 1979 में एक पांच सितारा होटल में कथित मारपीट की घटना को लेकर कई खबरें सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. अब इस पूरे विवाद पर पहली बार संजय खान की बेटी फराह खान अली ने खुलकर अपनी बात रखी है.
हाल ही में विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में फराह खान अली से संजय खान और जीनत अमान के रिश्ते के बारे में सवाल पूछा गया. इस दौरान फराह खान अली ने सालों बाद स्वीकार किया कि उनके पिता और जीनत अमान की शादी हुई थी. लेकिन उन पर लगाए गए मारपीट के आरोपों को पूरी तरह झूठ और बकवास बताया.
फराह ने आगे साफ कहा कि दोनों की शादी हुई थी. उन्होंने आगे बताया कि ये निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था और बाद में दोनों ने उसी परंपरा के हिसाब से तलाक भी ले लिया. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस रिश्ते का असर उनके परिवार पर काफी गहरा पड़ा था. उस समय उनकी मां जरीन कटराक खान अपने चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट थीं और ऐसे हालात किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होते. हालांकि फराह ने कहा कि उस दौर की कई बातें उन्हें पूरी तरह याद नहीं हैं क्योंकि तब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी.
फराह खान अली ने आगे जोर देते हुए कहा कि उनके पिता को लेकर जो मारपीट की कहानियां सोशल मीडिया पर बार-बार दिखाई जाती हैं, वो सच नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी उनकी मां या अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया, इसलिए वो ये मान ही नहीं सकतीं कि उन्होंने किसी दूसरी महिला के साथ मारपीट की थी.
फराह ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कहानी फैलाई जाती है कि संजय खान ने जीनत अमान की पिटाई की और उनकी आंख में चोट पहुंचाई, वो पूरी तरह बकवास है. फराह ने साफ किया कि उनके पिता हिंसक स्वभाव के इंसान नहीं थे.
फराह ने जीनत अमान की आंख से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी मां जरीन कटराक खान ने उन्हें बताया था कि जीनत अमान की मां को भी आंखों से जुड़ी बीमारी थी और यही समस्या आगे चलकर जीनत अमान को भी हुई. फराह ने आगे बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक, जीनत अमान की आंख की चोट का कारण कोई मारपीट नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी और पुराने फैमिली इश्यू थे.
उन्होंने कहा कि उनकी मां बेहद ईमानदार इंसान हैं और उन्होंने हमेशा यही कहा कि संजय खान ने कभी जीनत अमान पर हाथ नहीं उठाया.
फराह खान अली ने अपनी मां जरीन कटराक खान को लेकर भी कई सालों से चल रही अफवाहों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि ये दावा भी पूरी तरह झूठा है कि उनकी मां ने जीनत अमान के साथ झगड़ा किया था या उन पर हमला किया था. फराह के मुताबिक उनकी मां बेहद शांत स्वभाव की महिला हैं और वो किसी महिला के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकतीं.
उन्होंने बताया कि उनकी मां ने हमेशा इस पूरे मामले को काफी मैच्योरिटी से हैंडल किया. यहां तक कि उन्होंने बच्चों से भी यही कहा था कि अगर संजय खान जीनत अमान की तरफ अक्ट्रैक्ट' हुए तो वो सिर्फ एकतरफा बात नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच अक्ट्रैक्टशन था.
फराह ने आगे कहा कि संजय खान और जीनत अमान के रिश्ते ने उनके परिवार पर असर जरूर डाला था. उनकी मां उस समय प्रेग्नेंट थीं और ऐसे समय में पति का किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में होना बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता है. बावजूद इसके उन्होंने कहा कि उनकी मां ने पूरे मामले को गरिमा के साथ संभाला.
फराह के मुताबिक रिश्ते टूटते हैं और लोगों की जिंदगी में मुश्किल दौर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कहानी में हिंसा या मारपीट भी शामिल हो.
जीनत अमान और संजय खान ने साल 1978 में शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और करीब एक साल के भीतर दोनों अलग हो गए. बाद में जीनत अमान की जिंदगी में एक्टर-निर्देशक मज़हर खान आए और दोनों ने साल 1985 में शादी कर ली. इस शादी से उनके दो बेटे आज़ान और ज़हान हुए. हालांकि बाद में मजहर खान गंभीर रूप से बीमार रहने लगे और साल 1998 में गुर्दे की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया.
वहीं दूसरी ओर, संजय खान भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गए. अब सालों बाद फराह खान अली के इस बयान ने एक बार फिर संजय खान और जीनत अमान से जुड़े पुराने विवाद को खबरों में ला दिया है, हालांकि फराह के दावों पर जीनत अमान की ओर से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.