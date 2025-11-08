Advertisement
न हिंदू, न मुस्लमान, न ईसाई... फिर क्या था जायद-सुजैन खान की मां का धर्म? कैसे हुआ उनका अंतिम संस्कार

Zarine Katrak Religion: हाल ही में जायद-सुजैन खान की मां जरीन कतरक ने 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वे काफी समय से बीमार चल रही थीं. वहीं, उनके निधन के बाद उनके धर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वे न हिंदू धर्म फॉलो करती थी और न हीं मुस्लिम धर्म. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:42 PM IST
क्या था जायद-सुजैन खान की मां का धर्म
क्या था जायद-सुजैन खान की मां का धर्म

Zarine Katrak Religion and Faith: ‘मैं हूं ना’ फिल्म में लक्ष्मण उर्फ लकी का किरदार निभाने वाले जायेद खान की मां जरीन कतरक ने 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वे काफी समय से बढ़ी उम्र से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रही थीं. अब उनके निधन के बाद उनके धर्म को लेकर सवाल तब उठे जब 7 नवंबर को उनके अंतिम संस्कार की खबर आई. एक पुराने इंटरव्यू में जरीन ने बताया था कि वो एक ‘जोरोएस्ट्रियन लड़की’ हैं. 

जरीन कतरक ने अपने घर में आखिरी सांस ली. वे ऋतिक रोशन की एक्स-सासू मां थीं. एक पुराने शो ‘रांदेवू विद सिमी गरेवाल’ में जरीन और उनके पति संजय खान ने बताया था कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई. संजय ने कहा था, ‘जब मैंने जरीन को देखा तो मुझे लगा यही लड़की मेरी जीवनसाथी बनेगी’. उन्होंने कहा, ‘वो बेहद खूबसूरत थीं, उनकी आंखें, मुस्कान और अंदाज मुझे बहुत पसंद आया’. संजय के मुताबिक, जरीन के साथ रहना उन्हें सुकून देता था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पारसी धर्म को फॉलो करती थीं जरीन कतरक

संजय खान ने आगे बताया, ‘जरीन बहुत खाने की शौकीन थीं और मेरी मां के हाथ का खाना उन्हें बेहद पसंद था’. उन्होंने कहा, ‘वो हर वक्त मेरे साथ रहती थीं जैसे मेरी परछाई’. इस इंटरव्यू में उनकी बातों से साफ झलकता है कि दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ थी. दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ सुकून और अपनापन महसूस कराने वाला था. जरीन ने उसी इंटरव्यू में बताया था कि वो और संजय खान एकदम अलग स्वभाव के थे. 

3 मिनट 41 सेकंड का वो ब्लॉकबस्टर गाना... जिसको लेकर 54 साल पहले खूब मचा बवाल, सुनते ही भड़क उठे थे लोग, रेडियो पर भी हो गया था बैन

ऐसे हुई थी सजंय और जरीन की मुलाकात 

जरीन ने कहा था, ‘संजय हमेशा सफेद शर्ट, पैंट और कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे. उनके हाथ में टॉल्सटॉय की किताब होती थी और वे बहुत गंभीर और करिश्माई दिखते थे’. जबकि ‘मैं एक मॉर्डन जोरोएस्ट्रियन लड़की थी जिसे स्कर्ट्स और रॉक एंड रोल पसंद था’. जरीन के धर्म से जुड़े सवालों के बाद लोगों ने जोरोएस्ट्रियन धर्म में होने वाले अंतिम संस्कार के तरीके पर भी ध्यान दिया. इस धर्म में शव का दाह संस्कार ‘डखमा’ या ‘टॉवर ऑफ साइलेंस’ में किया जाता है. 

हिंदू धर्म के तहत हुआ अंतिम संस्कार 

ये एक गोलाकार इमारत होती है, जहां शव को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है. उसके बाद गिद्ध, चील और कौए शव को खाते हैं, जिसे ‘दोखमेनाशिनी’ कहा जाता है. हालांकि, अब समय के साथ इस प्रोसेस में बदलाव आया है. अब कई जोरोएस्ट्रियन परिवार दूसरे तरीकों से अंतिम संस्कार करने लगे हैं. जरीन का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया गया. यहां तक कि मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा के परिजनों ने भी उनके अंतिम संस्कार के लिए मुंबई के एक श्मशान का इस्तेमाल किया था. 

