20 साल बाद भी संजय लीला भंसाली की 'Black' का जादू बरकरार, फैंस कर रहे हैं थिएटर में री-रिलीज की मांग!

Black Movie: संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जिन्होंने कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं. उनकी 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक (Black) को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है.

सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे ये डिमांड

तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली यह फिल्म अब अपने 20 साल पूरे कर चुकी है और फैंस इस मास्टरपीस को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं. बता दें, भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म पद्मावत 6 फरवरी को फिर से थिएटर्स में रिलीज हो रही है. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर ब्लैक को भी थिएटर में फिर से रिलीज करने की मांग कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, जैसे पद्मावत फिर से रिलीज हो रही है. वैसे ही एक और फिल्म जिसे थिएटर में दोबारा आना चाहिए, वह है ब्लैक.

एक अन्य ने कहा, हमें ब्लैक को फिर से थिएटर्स में चाहिए. यह मास्टरपीस है.

