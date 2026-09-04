संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' का शूट पूर, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी रणबीर-आलिया-विक्की की फिल्म

संजय लीला भंसाली की रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट स्टारर 'लव एंड वॉर' का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है. अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है. संजय लीला भंसाली ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी अनाउंस किया है.
शूटिंग पूरी होने के मौके पर फिल्म की पूरी टीम और संजय लीला भंसाली ने सेट पर इमोशनल फेयरवेल किया. इस दौरान पूरी यूनिट ने साथ मिलकर फिल्म के सफर के खत्म होने का जश्न मनाया. अब शूटिंग पूरी होने के बाद संजय लीला भंसाली का पूरा फोकस फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन पर रहेगा. 'लव एंड वॉर' एक रोमांटिक वॉर ड्रामा है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है.
दर्शकों के बीच फिल्म को देखने को लेकर बढ़ रही बेसब्री के बीच एक नया अपडेट सामने आया है. अपडेट के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. अब जैसे की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो संजय लीला भंसाली का पूरा ध्यान फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन के काम पर होने वाला है.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 2027 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, ऐसे में यह अपडेट लोगों की बेसब्री को और बढ़ाने वाला है. हालांकि अब तक दर्शकों ने फिल्म की एक झलक तक नहीं देखी है, ऐसे में सभी द्वारा यह देखने का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर में इस फिल्म की रूपरेखा कैसी होने वाली है. फिल्म की रिलीज के समय थिएटर्स में भारी भीड़ देखने की उम्मीद है, क्योंकि मार्क्स ने रिलीज के लिए रिपब्लिक डे के मौके को चुना गया है. बता दे की फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
कहानी कहने के अपने अलग तरह के नजरिए के लिए मशहूर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनने वाली फ़िल्म लव एंड वॉर से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. फिल्म को सबसे ज्यादा खास बनाती है इंडस्ट्री के तीन बेहद टैलेंटेड और वर्सटाइल एक्टर्स का भंसाली के बेहतरीन निर्देशन की क्षमता के साथ आना. बड़े स्केल पर बनाए जा रही फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल अहम भूमिका में हैं. 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. यह फ़िल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी.