शाहरुख खान की वो क्लासिक फिल्म, जिसके एक सीन के लिए 10 या 20 नहीं, बल्कि 120 जनरेटर का हुआ इस्तेमाल, संजय लीला भंसाली ने तैयार कीं इतनी लाइटिंग

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ के कई सीन और गाने सुपरहिट रहे थे, मगर इस गाने आइकॉनिक सीन के लिए डायरेक्टर और फिल्म की टीम को कई जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसका खुलासा सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने किया है आइए जानें इस सीन के बारे में
संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्य स्टेज और रॉयल विजन को अक्सर क्रिएट करते दिखते हैं. वहीं उनकी फिल्म का हर सेट और हर सीन इतनी मेहनत और प्लानिंग से तैयार किया जाता है कि वो आइकॉनिक बन जाते हैं. वहीं आज हम उनकी फिल्म ‘देवदास’ की बात कर रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित ने अपनी मौजूदगी से चार-चांद लगा दिए थे. इस क्लासिक फिल्म को आज भी लोग इस बेहतरीन सिनेमई अनुभव के तौर पर याद किया करते हैं.
संजय लीला भंसाली की परफेक्शन
फिल्म ‘देवदास’ में ऐसे कई सीन थे जिन्हें देखने के बाद ऑडियंस सोच में पड़ गई कि कैसे संजय लीला भंसाली ने इस सीन को अद्भुत तरीके से पर्दे पर पेश किया.वहीं हाल ही में इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने एक इंटरव्यू में फिल्म ‘देवदास’ के आइकॉनिक सीन के पीछे जुड़े एक मजेदार किसी का खुलासा किया है और बताया है कि उस एक सीन के लिए कैसे पूरी टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. उन्होंने बताया कि एक खास सीन के सीक्वेंस के लिए मनचाही लाइटिंग इफेक्ट चाहिए थी, जिसके लिए मुंबई के हर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि संजय लीला भंसाली उसमे परफेक्शन चाहते थे.
फिल्म देवदास का भव्य सेट
सिनेमेटोग्राफर ने बताया कि जब वो और उनकी टीम पहली बार फिल्म के सेट पर पहुंचे थे तब वो बनकर तैयार हो चुका था और वो अपनी टीम के साथ झील के आसपास घूम रहे थे. क्योंकि वो सेट सिर्फ एक जगह पर नहीं था इसलिए एक चक्कर लगाया और उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें. उन्होंने आगे कहा, ‘तो, मैंने सोचा कि चलो टावर के अंदर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं और बल्ब से रौशनी काफी बढ़ती चली गई जब तक मैंने बॉम्बे के सभी जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर लिया.’
120 जनरेटर को रखने में हुई थी समस्या
उन्होंने कहा, ‘मुझे जनरेटरों की संख्या याद नहीं, शायद 120. अब, समस्या सिर्फ जनरेटर लाने की नहीं थी, बल्कि उन्हें कहां रखा जाए? आपको उन जनरेटरों को नजरों से दूर रखने के लिए एक जगह चाहिए, ऐसी जगह जहां वे सेट का हिस्सा न हों.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जनरेटर को रखने के लिए दूसरी जगहों पर जमीन लेनी पड़ी, खुदाई करने वाली मशीनें लेनी पड़ीं, और उन जगहों को समतल करना पड़ा ताकि सभी जनरेटर खड़े किए जा सकें. जनरेटर लाना ही नहीं, बल्कि उन्हें रखना भी एक बड़ी समस्या थी.’
