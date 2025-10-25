Advertisement
trendingNow12975487
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख खान की वो क्लासिक फिल्म, जिसके एक सीन के लिए 10 या 20 नहीं, बल्कि 120 जनरेटर का हुआ इस्तेमाल, संजय लीला भंसाली ने तैयार कीं इतनी लाइटिंग

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ के कई सीन और गाने सुपरहिट रहे थे, मगर इस गाने आइकॉनिक सीन के लिए डायरेक्टर और फिल्म की टीम को कई जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसका खुलासा सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने किया है आइए जानें इस सीन के बारे में 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान की वो क्लासिक फिल्म, जिसके एक सीन के लिए 10 या 20 नहीं, बल्कि 120 जनरेटर का हुआ इस्तेमाल, संजय लीला भंसाली ने तैयार कीं इतनी लाइटिंग

संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्य स्टेज और रॉयल विजन को अक्सर क्रिएट करते दिखते हैं. वहीं उनकी फिल्म का हर सेट और हर सीन इतनी मेहनत और प्लानिंग से तैयार किया जाता है कि वो आइकॉनिक बन जाते हैं. वहीं आज हम उनकी फिल्म ‘देवदास’ की बात कर रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित ने अपनी मौजूदगी से चार-चांद लगा दिए थे. इस क्लासिक फिल्म को आज भी लोग इस बेहतरीन सिनेमई अनुभव के तौर पर याद किया करते हैं.

संजय लीला भंसाली की परफेक्शन
फिल्म ‘देवदास’ में ऐसे कई सीन थे जिन्हें देखने के बाद ऑडियंस सोच में पड़ गई कि कैसे संजय लीला भंसाली ने इस सीन को अद्भुत तरीके से पर्दे पर पेश किया.वहीं हाल ही में इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने एक इंटरव्यू में फिल्म ‘देवदास’ के आइकॉनिक सीन के पीछे जुड़े एक मजेदार किसी का खुलासा किया है और बताया है कि उस एक सीन के लिए कैसे पूरी टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. उन्होंने बताया कि एक खास सीन के सीक्वेंस के लिए मनचाही लाइटिंग इफेक्ट चाहिए थी, जिसके लिए मुंबई के हर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि संजय लीला भंसाली उसमे परफेक्शन चाहते थे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

फिल्म देवदास का भव्य सेट
सिनेमेटोग्राफर ने बताया कि जब वो और उनकी टीम पहली बार फिल्म के सेट पर पहुंचे थे तब वो बनकर तैयार हो चुका था और वो अपनी टीम के साथ झील के आसपास घूम रहे थे. क्योंकि वो सेट सिर्फ एक जगह पर नहीं था इसलिए एक चक्कर लगाया और उस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें. उन्होंने आगे कहा, ‘तो, मैंने सोचा कि चलो टावर के अंदर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं और बल्ब से रौशनी काफी बढ़ती चली गई जब तक मैंने बॉम्बे के सभी जेनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर लिया.’

120 जनरेटर को रखने में हुई थी समस्या
उन्होंने कहा, ‘मुझे जनरेटरों की संख्या याद नहीं, शायद 120. अब, समस्या सिर्फ जनरेटर लाने की नहीं थी, बल्कि उन्हें कहां रखा जाए? आपको उन जनरेटरों को नजरों से दूर रखने के लिए एक जगह चाहिए, ऐसी जगह जहां वे सेट का हिस्सा न हों.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जनरेटर को रखने के लिए दूसरी जगहों पर जमीन लेनी पड़ी, खुदाई करने वाली मशीनें लेनी पड़ीं, और उन जगहों को समतल करना पड़ा ताकि सभी जनरेटर खड़े किए जा सकें. जनरेटर लाना ही नहीं, बल्कि उन्हें रखना भी एक बड़ी समस्या थी.’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Shah Rukh KhanFilm DevdasSanjay Leela BhansaliAishwarya Rai BachchanMadhuri Dixit

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत