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30 साल की मेहनत लाई रंग, संजय मिश्रा ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड; बोले- 'इससे बड़ी खुशी किसी कलाकार के लिए नहीं हो सकती'

Sanjay Mishra National Award: तीन दशक तक हर तरह के किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर संजय मिश्रा के नाम आखिरकार पहला नेशनल अवॉर्ड जुड़ गया है. फिल्म 'भक्षक' के लिए उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुना गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:45 PM IST
30 साल की मेहनत लाई रंग, संजय मिश्रा ने जीता पहला नेशनल अवॉर्ड; बोले- 'इससे बड़ी खुशी किसी कलाकार के लिए नहीं हो सकती'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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