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'मैं पिशाचिनी हूं...' सपना चौधरी का क्रिप्टिक पोस्ट बना इंटरनेट सेंसेशन, पति को मारा ताना? कहा- 'कहीं का क‍िया कहीं तो भुगतोगे'

Sapna choudhary Cryptic Post: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करने के बाद एक नहीं, बल्कि तीन क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए हैं. इन तीनों पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:01 PM IST
'मैं पिशाचिनी हूं...' सपना चौधरी का क्रिप्टिक पोस्ट बना इंटरनेट सेंसेशन, पति को मारा ताना? कहा- 'कहीं का क‍िया कहीं तो भुगतोगे'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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