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Hindi Newsबॉलीवुड‘मैं कलेशी औरत हूं…’ सपना चौधरी के पोस्ट से मचा हड़कंप, शादी के 6 साल बाद पति वीर साहू से चल रही दूरियां?

‘मैं कलेशी औरत हूं…’ सपना चौधरी के पोस्ट से मचा हड़कंप, शादी के 6 साल बाद पति वीर साहू से चल रही दूरियां?

Sapna Choudhary Divorce Rumours: सपना चौधरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. हाल ही में डांसर के पति वीर साहू ने शादी टूटने की खबरों पर रिएक्शन दिया था, जिसके बाद अब सपना ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें वह खुद को 'कलेशी औरत' बता रही हैं. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस काफी परेशान हो गए हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 29, 2026, 06:58 AM IST
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‘मैं कलेशी औरत हूं…’ सपना चौधरी के पोस्ट से मचा हड़कंप, शादी के 6 साल बाद पति वीर साहू से चल रही दूरियां?

Sapna Choudhary Divorce Rumours: हरियाणा की फेमस डांसिंग स्टार सपना चौधरी बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. शादीशुदा जिंदगी में खटपट की खबरों को लेकर इंटरनेट पर कोहराम मचा हुआ है. सपना ने कहा था कि उन्हें पति के लिए प्यार फील नहीं होता है. उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं और शादी की यादें धुंधली हो गई हैं.

सपना चौधरी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

इसके बाद पति वीर साहू ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने मीडिया पर तंज कसा था. उनका इशारा सपना और उनकी शादी को लेकर उड़ रही खबरों पर था. इसी बीच अब हर किसी का ध्यान सपना चौधरी के क्रिप्टिक पोस्ट पर गया है, जिसमें हसीना के कैप्शन को देख फैंस के होश उड़ गए हैं. इस पोस्ट को सपना चौधरी के फैंस उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं कलेशी औरत हूं...'

सपना चौधरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह ब्लू कलर के सूट में सजी-धजी नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ डांसर ने कैप्शन में लिखा, 'मैं कलेशी औरत हूं, फिर भी पसंद हूं तो तेरी मर्जी...!' इस पोस्ट के कैप्शन को पढ़ने के बाद फैंस अलग-अलग कयास लगाने लगे. हालांकि, फैंस को पोस्ट में मौजूद सपना की तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं.

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'हां मैं बुरी हूं क्योंकि...'

वहीं दूसरी पोस्ट में सपना ने अपनी फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'हां मैं बुरी हूं क्योंकि तुम्हारी घटिया सोच के सांचे में मैं फिट नहीं बैठती.' वहीं, एक पोस्ट के कैप्शन में सपना लिखती हैं, 'एक रिश्ता ऐसा लूंगी, या तो रिश्ता खत्म या मैं.' इन कैप्शन्स के पीछे की मिस्ट्री फैंस के बीच सस्पेंस बनी हुई है.

पति-पत्नी के क्रिप्टिक पोस्ट से फैंस परेशान

वहीं दूसरी तरफ सपना चौधरी के पति वीर साहू ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा था, 'इस किश्तियों में कह दो किनारे पर आ जाएं, सुनामी आने वाली है, फिर कहेंगे डुबो दिए.' बता दें कि पति-पत्नी के क्रिप्टिक पोस्ट्स ने फैंस को हैरान कर दिया है. शादी में तनाव की बातों पर अभी तक किसी ने भी खुलकर बात नहीं की है. बस इशारों-इशारों में बातें हो रही हैं. सपना चौधरी और वीर साहू ने साल 2020 में शादी की थी. कपल के दो बेटे हैं. पहले कपल इंस्टा पर साथ में फोटोज और वीडियो पोस्ट करता था, लेकिन अब वे साथ भी नहीं दिखते.

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About the Author
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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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