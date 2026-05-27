क्या 6 साल बाद टूटने वाली है सपना चौधरी की शादी? तलाक की खबरों से परेशान पति, बोले- 'खूब खींच कर रखो...'

Sapna Choudhary Divorce Rumours: हरियाणा की फेमस डांसिंग स्टार सपना चौधरी बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. शादीशुदा लाइफ में खटपट की खबरों से इंटरनेट पर कोहराम मच गया है. सपना ने हालिया इंटरव्यू में जिस तरह शादी और प्यार पर क्रिप्टिक बयान दिए थे, उससे फैंस को तगड़ा शॉक लगा. एक्ट्रेस ने कहा था कि शादी के 6 साल बाद उनकी यादें धुंधली हो गई हैं. वो पति के लिए प्यार फील नहीं करतीं. सपना की इन बातों को सुन फैंस ने उनकी शादी में दरार पड़ने की अटकलें लगाना शुरू कर दिया.

पति वीर साहू ने दिया रिएक्शन

अब इन बयानों पर सपना चौधरी के पति वीर साहू ने रिएक्शन दिया है. वीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'बोलो मीडिया माता की जय. बहुत अच्छा. बढ़िया है, खींच कर रखो काम.' वीर का इतना कहना था और यूजर्स समझ गए कि वो अपनी शादी को लेकर उड़ रही खबरों की बात कर रहे हैं. वीर ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया. उन्होंने मीडिया पर सारा ठीकरा फोड़ा है. फैंस वीर का ये वीडियो देखकर लाफिंग इमोजी पोस्ट कर रहे हैं. उनके सटायर वाले अंदाज की यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस पर सपना चौधरी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

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वीर ने इस 2 सेकंड के वीडियो में बताया कि उनकी शादी को लेकर चल रही बातें अफवाह हैं. कई फैंस उनके और सपना के रिश्ते पर सवाल करने लगे, लेकिन जैसा कि सबको मालूम है, वीर और सपना अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना ही वो अफवाहों पर रिएक्ट करते हैं.

'हमारी शादी को 6 साल हो गए..'

बता दें कि सपना ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मां की तरह कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता. बस मां का प्यार ही निस्वार्थ होता है. एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उनके पास ना ही पति से लड़ने का टाइम है और ना ही उन्हें मनाने का वक्त है. सपना ने शादी पर कहा था, 'अगर आप पूछेंगे कि प्यार फील हुआ, तो मैं कहूंगी नहीं. प्यार वो होता है जो आत्मा छू दे. हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और अब चीजें धुंधली लगने लगी हैं.'

साल 2020 में की थी शादी

गौरतलब है कि डांसर सपना चौधरी और सिंगर वीर साहू ने साल 2020 में बेहद निजी समारोह में शादी की थी. शुरुआत में इस शादी को काफी गुप्त रखा गया था. आज कपल के दो बेटे हैं और दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से काफी दूर रखना पसंद करते हैं.