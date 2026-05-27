Advertisement
trendingNow13230007
Hindi Newsबॉलीवुडक्या 6 साल बाद टूटने वाली है सपना चौधरी की शादी? तलाक की खबरों से परेशान पति, बोले- खूब खींच कर रखो...

क्या 6 साल बाद टूटने वाली है सपना चौधरी की शादी? तलाक की खबरों से परेशान पति, बोले- 'खूब खींच कर रखो...'

Sapna Choudhary Divorce Rumours: सपना चौधरी और वीर साहू की शादी टूटने की खबरों पर अब वीर साहू का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया वीडियो शेयर कर अपनी शादी में आई दरार और तलाक की खबरों पर खुलासा किया है. आइए जानते हैं क्या है इन खबरों की सच्चाई-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 27, 2026, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल बाद टूटने जा रही है सपना चौधरी की शादी?
6 साल बाद टूटने जा रही है सपना चौधरी की शादी?

Sapna Choudhary Divorce Rumours: हरियाणा की फेमस डांसिंग स्टार सपना चौधरी बीते कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. शादीशुदा लाइफ में खटपट की खबरों से इंटरनेट पर कोहराम मच गया है. सपना ने हालिया इंटरव्यू में जिस तरह शादी और प्यार पर क्रिप्टिक बयान दिए थे, उससे फैंस को तगड़ा शॉक लगा. एक्ट्रेस ने कहा था कि शादी के 6 साल बाद उनकी यादें धुंधली हो गई हैं. वो पति के लिए प्यार फील नहीं करतीं. सपना की इन बातों को सुन फैंस ने उनकी शादी में दरार पड़ने की अटकलें लगाना शुरू कर दिया.

पति वीर साहू ने दिया रिएक्शन

अब इन बयानों पर सपना चौधरी के पति वीर साहू ने रिएक्शन दिया है. वीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'बोलो मीडिया माता की जय. बहुत अच्छा. बढ़िया है, खींच कर रखो काम.' वीर का इतना कहना था और यूजर्स समझ गए कि वो अपनी शादी को लेकर उड़ रही खबरों की बात कर रहे हैं. वीर ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया. उन्होंने मीडिया पर सारा ठीकरा फोड़ा है. फैंस वीर का ये वीडियो देखकर लाफिंग इमोजी पोस्ट कर रहे हैं. उनके सटायर वाले अंदाज की यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस पर सपना चौधरी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

वीर ने इस 2 सेकंड के वीडियो में बताया कि उनकी शादी को लेकर चल रही बातें अफवाह हैं. कई फैंस उनके और सपना के रिश्ते पर सवाल करने लगे, लेकिन जैसा कि सबको मालूम है, वीर और सपना अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात नहीं करते हैं और ना ही वो अफवाहों पर रिएक्ट करते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हमारी शादी को 6 साल हो गए..'

बता दें कि सपना ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मां की तरह कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता. बस मां का प्यार ही निस्वार्थ होता है. एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि उनके पास ना ही पति से लड़ने का टाइम है और ना ही उन्हें मनाने का वक्त है. सपना ने शादी पर कहा था, 'अगर आप पूछेंगे कि प्यार फील हुआ, तो मैं कहूंगी नहीं. प्यार वो होता है जो आत्मा छू दे. हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और अब चीजें धुंधली लगने लगी हैं.'

साल 2020 में की थी शादी

गौरतलब है कि डांसर सपना चौधरी और सिंगर वीर साहू ने साल 2020 में बेहद निजी समारोह में शादी की थी. शुरुआत में इस शादी को काफी गुप्त रखा गया था. आज कपल के दो बेटे हैं और दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से काफी दूर रखना पसंद करते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

sapna choudharyVeer Sahu

Trending news

क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
Weather Updates IMD
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
congress
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे
Monsoon 2026
पाकिस्तान में 49 डिग्री पारा, भारत में गर्म हवा ने सुखाया पर गुजरात में करिश्मा कैसे
कौन हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर? जो करेंगे डेमोग्राफी चेंज पर बनी कमेटी की अध्यक्षता
Who is Prakash Prabhakar Naolekar
कौन हैं प्रकाश प्रभाकर नावलेकर? जो करेंगे डेमोग्राफी चेंज पर बनी कमेटी की अध्यक्षता
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
Supreme Court
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा
Gujarat CM
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा