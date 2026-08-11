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स्टारकिड से बॉलीवुड की चुलबुली हसीना तक, सुशांत की वो मदद जिसे आज भी नहीं भूलीं सारा अली खान; 31 की हुईं एक्ट्रेस

Sara Ali Khan Birthday Special: सारा अली खान 12 अगस्त को अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा ने 2018 में फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसी फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे. सारा आज भी 'केदारनाथ' और सुशांत से जुड़ी यादों को बेहद खास मानती हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:30 PM IST
स्टारकिड से बॉलीवुड की चुलबुली हसीना तक, सुशांत की वो मदद जिसे आज भी नहीं भूलीं सारा अली खान; 31 की हुईं एक्ट्रेस

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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