स्टारकिड से बॉलीवुड की चुलबुली हसीना तक, सुशांत की वो मदद जिसे आज भी नहीं भूलीं सारा अली खान; 31 की हुईं एक्ट्रेस

Sara Ali Khan Birthday Special: बॉलीवुड की चुलबुली और बेबाक एक्ट्रेस सारा अली खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 12 अगस्त को हसीना अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. वह भले ही फिल्मी परिवार से आती हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने कैमरे के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की है. उनकी एक्टिंग और लुक के फैंस काफी दीवाने हैं और अक्सर उनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है.
बॉलीवुड में आने के बाद सारा अली खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ मजाकिया अंदाज के लिए भी पहचानी जाती हैं. वह अक्सर इंटरव्यू में जिंदगी की छोटी-छोटी बातें बिना किसी हिचक के शेयर करती रहती हैं. हसीना ने कई बार अपने स्कूल के दिनों का बेहतरीन किस्सा भी शेयर किया था, जिसने सभी को हैरान कर दिया था. दरअसल, उन्होंने बताया था कि एक बार स्कूल में उन्होंने पंखे पर फेविकोल फेंक दिया था और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें स्कूल से सस्पेंड तक किए जाने की नौबत आ गई थी.
सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता सैफ अली खान बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर हैं और उनकी मां अमृता सिंह भी अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस रही हैं. उनका परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा है. ऐसे में सारा का फिल्मों में आना स्वाभाविक था, लेकिन अभिनय तक पहुंचने का उनका रास्ता केवल स्टारकिड तक सीमित नहीं रहा. उनकी कहानी में पढ़ाई से लेकर फिटनेस और फिर फिल्मों में एंट्री तक कई दिलचस्प मोड़ हैं. वहीं, उनकी पहली फिल्म 'केदारनाथ' न सिर्फ उनके करियर की शुरुआत बनी, बल्कि इसी फिल्म के दौरान उनका नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जोड़ा गया.
सैफ और अमृता की बेटी सारा ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की और खुद को बदला. साल 2018 में 'केदारनाथ' से डेब्यू कर उन्होंने सबका दिल जीता. इसके बाद 'सिंबा' और कई अन्य फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपनी मजबूत जगह बनाई.
दरअसल, एक इंटरव्यू में उन्होंने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा था कि वह पढ़ाई में अच्छी थीं, लेकिन साथ ही काफी शरारती भी थीं. इसी इंटरव्यू में उन्होंने फेविकोल वाले किस्से का भी खुलासा किया. सारा ने बताया कि उन्हें जियोग्राफी की क्लास में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. इसी दौरान उन्होंने गोंद की एक बोतल पंखे की तरफ फेंक दी. बोतल टूट गई और फेविकोल पंखे और उसके आसपास फैल गया. मामला इतना आगे बढ़ा कि सस्पेंड होने की नौबत आ गई थी.
पढ़ाई पूरी करने के बाद सारा ने अभिनय को करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने खुद बताया था कि कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें लगा कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया. इसके बाद 2018 में उन्हें अभिषेक कपूर की फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला. फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत थे. सारा ने मुक्कू का किरदार निभाया और पहली ही फिल्म से दर्शकों का ध्यान खींचा.
मिडडे को दिए इंटरव्यू में अपने को-स्टार को याद करते हुए सारा अली खान भावुक हो गई थीं. सारा अली खान ने फिल्म 'केदारनाथ' के सेट की एक प्यारी सी याद का जिक्र किया. इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई थीं. एक्ट्रेस ने अपनी बातचीत में कहा कि एक पल था, जब गट्टू सर (डायरेक्टर अभिषेक कपूर) मुझे कुछ बोलकर चले गए और मैं नहीं समझी. बाद में सुशांत ने वो लाइन बोलकर दिखाई और मेरी मदद की थी. हालांकि, मैंने फिल्म में सुशांत की लाइन को ही कॉपी किया था.
वहीं, एक्ट्रेस ने आगे बताया कि पहले मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती थी. अगर आज जो भी मुझे पसंद करता है, मेरे काम की तारीफ करता है, वो सब सुशांत की वजह से है. 'केदारनाथ' फिल्म में काम करने के बाद जो प्यार मुझे मिला, वो सब सुशांत की वजह से है. सिर्फ उनकी वजह से मुझे इतना पसंद किया गया था. मैं आपको उनसे जुड़ी कोई एक याद नहीं बता सकती.
जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान दोनों ने फिल्म 'केदारनाथ' में एक साथ काम किया था. इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. लेकिन साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. आज भी उनके साथ काम कर चुके एक्टर्स उन्हें भुला नहीं पाए हैं.