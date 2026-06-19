Sara Ali Khan Henry Cavill Photos: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्होंने तहलका मचा रखा है. इन तस्वीरों ने बॉलीवुड और हॉलीवुड फैंस को हैरान कर दिया है. दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और मशहूर हॉलीवुड स्टार हेनरी कैविल हाल ही में एक साथ नजर आए. इन दोनों सितारों को ‘रॉयल एस्कॉट 2026’ के दौरान एक साथ पोज देते हुए देखा गया. ये मौका लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड ‘लॉन्जिन्स’ का था, जिसके लिए दोनों स्टार्स वहां पहुंचे थे. फैंस के लिए ये एक ऐसा सरप्राइज था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी.
दोनों की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मच गई. लॉन्जिन्स ब्रांड के लिए दोनों ही स्टार्स ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरों में दोनों का अंदाज बेहद रॉयल और क्लासी लग रहा है. अचानक हुए इस बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलाप ने सोशल मीडिया पर फैंस को हैरान करने के साथ-साथ सरप्राइज भी कर दिया है. हर कोई दोनों की तारीफ कर रहा है. इस इवेंट में दोनों की मौजूदगी ने फैशन और स्टाइल के मामले में एक नया पैमाना तय कर दिया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
इस इवेंट में सारा अली खान ने लॉन्जिन्स के बेहद खूबसूरत प्राइमालूना कलेक्शन को प्रमोट किया, जो अपनी सिंपलिसिटी और ग्रेस के लिए जाना जाता है. वहीं दूसरी तरफ, हेनरी कैविल ब्रांड की स्पिरिट जुलू टाइम सीरीज के साथ दिखाई दिए, जो एडवेंचर और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इन दोनों का एक साथ आना एक यूनिक, लेकिन कॉम्बिनेशन रहा. सारा अली खान ने खुद इस शानदार इवेंट की कुछ झलकियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘लॉन्जिन्स के साथ एक शाही मुलाकात’.
फैशन के मामले में भी दोनों सितारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इवेंट के ड्रेस कोड का पूरा पालन किया. सारा अली खान इस दौरान आइवरी कलर के बेहद खूबसूरत स्कर्ट सूट में नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए एक मैचिंग हैट और क्लच कैरी किया था, जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल ब्रिटिश रॉयल एस्कॉट स्टाइल को दिखा रहा था. वहीं, हेनरी कैविल भी ट्रेडिशनल मॉर्निंग सूट, टेलकोट और टॉप हैट पहने हुए एकदम जेंटलमैन लग रहे थे. उनका ये लुक पुराने जमाने के राजा-महाराजाओं की याद दिला रहा था, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है.
घड़ी बनाने वाली मशहूर कंपनी लॉन्जिन्स ने अपने ऑफिशियल हैंडल ने भी सारा अली खान और हेनरी कैविल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. ब्रांड ने इस खास मुलाकात को ‘रॉयल एस्कॉट में रॉयल अंदाज और खूबसूरती का बेहतरीन नजारा’ बताया. इंटरनेट पर इन दोनों की तस्वीरें आते ही फैंस दीवाने हो गए और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस जोड़ी को ‘पटौदी प्रिंसेस और सुपरमैन’ का नाम दे रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सारा और हेनरी एक साथ एक ही फ्रेम में दिखेंगे.
ब्रिटेन का मशहूर ‘रॉयल एस्कॉट’ इवेंट अपनी शानदार हॉर्स रेसिंग और यूनिक फैशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. ये ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक और खेल आयोजनों में से एक माना जाता है. इस साल भी इस शानाद और रॉयल इवेंट में ब्रिटिश शाही परिवार के कई बड़े सदस्य शामिल हुए, जिसमें खुद राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला भी मौजूद थे. ऐसे बड़े इंटरनेशनल मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रे्स सारा अली खान का हॉलीवुड स्टार हेनरी कैविल के साथ नजर आना भारतीय फैंस के लिए वाकई एक बेहद गर्व और बड़ी खुशी की बात है.