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जब पटौदी प्रिंसेस से मिले ‘सुपरमैन’... सारा अली खान और हेनरी कैविल के रॉयल फोटोशूट से बढ़ा इंटरनेट का पारा; देखते ही रह जाएंगे वायरल PHOTOS

Royal Ascot 2026: रॉयल एस्कॉट 2026 के मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और हॉलीवुड के ‘सुपरमैन’ हेनरी कैविल एक साथ नजर आए. लग्जरी वॉच ब्रांड के लिए दोनों का ये रॉयल लुक इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है. इस शानदार क्रॉसओवर की खूब सारी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:43 AM IST
जब पटौदी प्रिंसेस से मिले ‘सुपरमैन’... सारा अली खान और हेनरी कैविल के रॉयल फोटोशूट से बढ़ा इंटरनेट का पारा; देखते ही रह जाएंगे वायरल PHOTOS
Image Credit: Sara Ali Khan Henry Cavill Photos

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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