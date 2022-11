Sara Ali Khan: सारा अली खान की ड्रेस में इतना बड़ा कट! दिया ऐसा हॉट पोज कि फैंस के छूट गए पसीने!

Hot And Bold Look Of Actress: बॉलीवुड की हसीनाएं अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने हुस्न की बिजलियां गिराती रहती हैं. लोगों को भी सेलिब्रिटीज (Bollywood Celebrities) की फोटोज देखना पसंद होता है. नए लुक्स और नई फिल्मों के जरिए लोग एंटरटेन होते रहते हैं. इस बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया है.

सारा का नया लुक

केदारनाथ में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली सारा अली खान सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. सारा अली खान कभी अपनी वीडियोज के जरिए तो कभी अपनी फोटोज के जरिए लोगों को एंटरटेन (Entertain) करती रहती हैं. इस बार भी सोशल मीडिया पर सारा अली खान की दो तस्वीरें खूब वायरल (Viral) हो रही हैं. पहले आप भी इन फोटोज को देखिए...

फैंस नहीं हटा पाए नजर

इस फोटो में सारा ने ब्लैक सेमी ऑफ शोल्डर और हाई स्लिट ड्रेस (High Slit Dress) पहनी हुई है. ऊपर सिल्वर का थोड़ा बहुत काम भी दिखाई दे रहा है. एक्ट्रेस अपने पैरों को भी फ्लॉन्ट (Flaunt) करती नजर आ रही हैं. फैंस सारा अली खान के इस लुक को देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस (Fans) द्वारा सारा के इस लुक की खूब तारीफ की जा रही है.

वायरल हुई फोटो

सारा का ये लुक काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सारा अली खान फिल्म ऐ वतन मेरे वतन (Ae Watan Mere Watan) में नजर आएंगी. एक्टर वरुण धवन ने इस बात की घोषणा की थी कि सारा अली खान अमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर आने वाली फिल्म ऐ वतन मेरे वतन में मेन लीड में दिखाई देंगी.

