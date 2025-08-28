फूलों की माला का घेरा बना Sara Ali Khan ने किया क्यूट बप्पा का वेलकम, पोस्ट कर शेयर किया घर से दूर होने के गम!
Ganesh Chaturthi 2025: बॉलीवुड के स्टार्स बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. वहीं सारा अली खान ने इस खास अंदाज में बप्पा का स्वागत किया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:39 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025: सारा अली खान एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं जो कि अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अपने चुलबुले अंदाज से फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. वहीं सारा अली खान अपने पिता सैफ और मां अमृता दोनों के धर्म को मानते हुए हर साल सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं. सारा अली खान भगवान शिव की भक्त हैं जिसके चलते वो हर साल केदारनाथ की यात्रा करती हैं और आए दिन रुद्राक्ष की माला पहने दिखाई देती हैं. 

 यह भी पढ़ें: डेब्यू फिल्म में बोल्ड सीन कर बनीं थीं ऑडियंस का निशाना, गजब के डांस मूव्स और एक्टिंग से बनीं बॉलीवुड की टॉप हीरोइन

शेयर की फोटो
सारा अली खान हर त्यौहार और पूजा को बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फोटो को शेयर करती हैं. वहीं जब पूरा बॉलीवुड बप्पा का स्वागत कर रहा है तो ऐसे में सारा अली खान पीछे कैसे रह सकती हैं, सारा ने भी बप्पा का वेलकम कर फूलों की माला पहनाई है.

घर को किया मिस
हर साल की तरह इस बार सारा अली खान बप्पा का वेलकम खास अंदाज में नहीं कर पाई हैं जिसको वो काफी मिस कर रही हैं. दरअसल सारा अली खान फिल्म की शूटिंग के लिए अपने घर से दूर हैं जिसके चलते वो अपने घर पर बप्पा की पूजा नहीं कर पाई हैं. मगर बप्पा के लिए एक्ट्रेस की आस्था शूटिंग के सेट पर भी देखने को मिली. घर से दूर होने के बाबजूद सारा ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर पूजा की. एक्ट्रेस ने क्यूट बप्पा के आसपास फूलों की माला का घेरा बनाकर लड्डू और दीपक जलाकर वेलकम किया. इस सिंपल सेलिब्रेशन के फोटो सारा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए लिखती हैं कि वो आज घर को बहुत मिस कर रही हैं. मगर वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि जो काम उन्हें बहुत पसंद है वह वो कर रही हैं. ‘थैंक्यू बप्पा मुझे इतना कुछ देने के लिए.’

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Sara Ali Khanganesh chaturthi 2025Sara Ali Khan celebration of ganesh chaturthi

;