सौतेली मां Kareena Kapoor से ये एक चीज सीखना चाहती हैं Sara Ali Khan!

Sara Ali Khan want to Learn this one thing from Kareena Kapoor: करीना कपूर सारा अली खान की सौतेली मां हैं. इसके बावजूद इनकी बॉन्डिंग कमाल की है. सारा अली खान (Sara Ali Khan) हर खास मौके पर पिता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) के घर स्पॉट होती रहती हैं तो वहीं जेह और तैमूर से भी सारा को खास लगाव है. वहीं सारा करीना को भी काफी मानती हैं और वो उनकी फैन भी हैं लिहाजा जब उनसे पूछा गया कि वो करीना से क्या खास खास चीज सीखना चाहेंगी तो साराने इसका मजेदार जवाब दिया था.

करीना से ये बात सीखना चाहती हैं सारा

सारा अली खान ने केदारनाथ फिल्म से डेब्यू किया था और इस फिल्म की रिलीज के दौरान ही सारा अली खान से ये सवाल किया गया था कि वो क्या एक चीज है जिसे वो करीना कपूर से सीखना चाहेंगी. इस पर सारा ने जवाब दिया था कि ‘वो करीना कपूर खान के काम करने के तरीके से काफी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल हैं। इसलिए मैं उनसे यही सीखना चाहूंगी. उनका पेशेवर अंदाज मैं सीखना चाहूंगी.’

सारा अली खान और करीना कपूर ने अभी तक साथ में स्क्रीन शेयर नहीं की है. जहां करीना कम ही फिल्मों में नजर आ रही हैं तो वहीं आने वाले दिनों में कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्से बनेंगीं.

इन फिल्मो में नजर आएंगी सारा

सारा अली खान ने केदारनाथ से डेब्यू के बाद कुली नंबर 1, लव आज कल, सिंबा में नजर आईं लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें तारीफ मिली अतरंगी रे को लेकर. इस फिल्म के लिए उन्हें काफी सराहा गया. वहीं अब वो विक्की कौशल और विक्रांत मैसी के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. विक्की कौशल के साथ उनकी फिल्म का टाइटल अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वहीं विक्रांत मैसी के साथ वो गैसलाइट में दिखेंगी. इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग सारा ने हाल ही में पूरी की है.

