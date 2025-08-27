थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर हैं ये सीरीज, ओटीटी पर कर चुकी हैं रूल! फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड करें बिंज वॉच

इन दिनों यंग जनरेशन से लेकर मिलेनियल तक, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और सीरीज का लुफ्त उठाना पसंद करते हैं. वहीं बात करें ओटीटी कि तो यहां पर हर तरह यानी थ्रिलर , क्राइम, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर कॉन्टेंट अवेलेबल रहता है जिसको ढूंढने के लिए ऑडियंस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो किसी भी समय और कहीं भी बिंज वॉच कर सकते हैं. इसलिए आज हम आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिनको देखकर आपको खूब मजा आएगा.

Sare Jahan Se Accha

हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ‘सारे जहाँ से अच्छा’ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी कड़ियों को दिखाया गया है. इस सीरीज में एक्टर प्रतीक गांधी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Family Man

ओटीटी की पॉपुलर सीरीज ‘फैमिली मैन’ को लोगों ने खूब पसंद किया है जिसके चलते इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और 3 साल के अंत तक रिलीज होने की संभावना है.

Paatal lok

क्राइम और थ्रिलर से भरपूर सीरीज ‘पाताल लोक’ को आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. इस सीरीज में एक्टर जयदीप अहलावत की दमदार एक्टिंग ने फैंस को काफी अट्रैक्ट किया था.

Kota Factory

ओटीटी पर रुल करने वाली सीरीज ‘कोटा फैक्ट्री’ में स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के बार में दिखाया गया है जिसमें सक्सेस और फैलियर दोनों के बारे में बात की गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Mirzapur

अली फजल, विक्रांत मैसी और पंकज त्रिपाठी स्टारर इस सीरीज को लोगों ने खूब एंजॉय किया था. जिसमें क्राइम , पावर और फैमिली ड्रामा दिखाया गया था. इस सीरीज के और भी कई सीजन रिलीज होने को हैं इसे आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.