थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर हैं ये सीरीज, ओटीटी पर कर चुकी हैं रूल! फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड करें बिंज वॉच
Advertisement
trendingNow12898482
Hindi Newsबॉलीवुड

थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर हैं ये सीरीज, ओटीटी पर कर चुकी हैं रूल! फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड करें बिंज वॉच

इन दिनों ओटीटी पर कई फिल्में और सीरीज फैंस को एंटरटेन कर रही हैं. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिन्हें आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर हैं ये सीरीज, ओटीटी पर कर चुकी हैं रूल! फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड करें बिंज वॉच

इन दिनों यंग जनरेशन से लेकर मिलेनियल तक, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और सीरीज का लुफ्त उठाना पसंद करते हैं. वहीं बात करें ओटीटी कि तो यहां पर हर तरह यानी थ्रिलर , क्राइम, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर कॉन्टेंट अवेलेबल रहता है जिसको ढूंढने के लिए ऑडियंस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो किसी भी समय और कहीं भी बिंज वॉच कर सकते हैं. इसलिए आज हम आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिनको देखकर आपको खूब मजा आएगा.

Sare Jahan Se Accha 
हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ‘सारे जहाँ से अच्छा’ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी कड़ियों को दिखाया गया है. इस सीरीज में एक्टर प्रतीक गांधी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Family Man 
ओटीटी की पॉपुलर सीरीज ‘फैमिली मैन’ को लोगों ने खूब पसंद किया है जिसके चलते इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और 3 साल के अंत तक रिलीज होने की संभावना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Paatal lok
क्राइम और थ्रिलर से भरपूर सीरीज ‘पाताल लोक’ को आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं. इस सीरीज में एक्टर जयदीप अहलावत की दमदार एक्टिंग ने फैंस को काफी अट्रैक्ट किया था. 

Kota Factory 
ओटीटी पर रुल करने वाली सीरीज ‘कोटा फैक्ट्री’ में स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के बार में दिखाया गया  है जिसमें सक्सेस और फैलियर दोनों के बारे में बात की गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

 यह भी पढ़ें: Ganesh chaturthi 2025: सोनू सूद समेत इन टीवी स्टार्स ने किया बप्पा का वेलकम, धूमधाम से किया सेलिब्रेशन!

 

Mirzapur 
अली फजल, विक्रांत मैसी और पंकज त्रिपाठी स्टारर इस सीरीज को लोगों ने खूब एंजॉय किया था. जिसमें क्राइम , पावर और फैमिली ड्रामा दिखाया गया था. इस सीरीज के और भी कई सीजन रिलीज होने को हैं इसे आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

OTTsare jahaan se acchamirzapurkota factorypaatal lokfamily man

Trending news

'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
;