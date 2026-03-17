'फिल्म इंडस्ट्री को किसी भी तरह की शर्म नहीं है...' नोरा का 'सरके चुनर तेरी' गाना सुन फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोलीं- लगाम लगानी पड़ेगी

Nora Fatehi song Sarke Chunar Teri: नोरा फतेही का 'सरके चुनर तेरी' ने आते ही ऐसी आग लगाई कि ये गाना अब बवाल मचा रहा है. इस गाने को लोग अश्लील बता रहे हैं और मेकर्स सहित गाना लिखने वाले को भी खूब कोस रहे हैं. कई सिंगर्स की आलोचनाओं के बाद अब एक्टर और सांसद कंगना रनौत ने भी इस गाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई. कंगना ने इस गाने पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बॉलीवुड अब अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहा है.

कोई भी शर्म नहीं है इन लोगों में

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा- 'चीप पीआर टेक्निक्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री ने हर हद पार कर दी है. सारा देश उन्हें धिक्कार रहा है फटकार रहा है. मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है. लेकिन, बीच-बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है. अभी मुझे लगता है कि उन पर और भी ज्यादा सख्ती होनी चाहिए. फैमिली के सामने टीवी ऑन करके बैठना दुश्वार हो गया है. तो इसके लिए भी बॉलीवुड पर कसके लगाम लगानी पड़ेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Delhi: On the controversy over the actress Nora Fatehi's song, BJP MP Kangana Ranaut says, "Bollywood has crossed all limits with vulgarity, tactics, and attention-seeking. The entire country is condemning and reprimanding them. But I don't think they have any… pic.twitter.com/o4cyShzoEY — ANI (@ANI) March 17, 2026

बोल सुन भड़के अरमान मलिक

इससे पहले सिंगर ने एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. अरमान ने लिखा- 'गाने के बोल सुनकर वीडियो दोबारा देखना पड़ा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है. गाने लिखने का स्तर वाकई बहुत गिर गया है. ये वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आया और मैंने दोबारा इसलिए सुना ताकि मैं पक्का कर सकूं कि मैंने सही सुना है. इस तरह के गानों का स्तर देखकर दुख हो रहा है.'

किस फिल्म का है ये विवादित गाना

नोरा फतेही जिस गाने पर अपनी कमर हिलाती नजर आ रही हैं वो पैन इंडिया कन्नड़ फिल्म 'केडी:द डेविल' का है. इसका डायरेक्शन प्रेम ने किया है. इस गाने के बोल लोगों को डबल मीनिंग लग रहे हैं. ये गाना हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ में रिलीज हुआ है.