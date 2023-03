सतीश कौशिक की आखिरी फोटो

एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक (Satish Kaushik Last Tweet) ने आखिरी बार ट्वीटर पर होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में सतीश कौशिक जावेद अख्तर (Javed Akhtar), ऋचा चड्ढा (Richa Chaddha) और अली फैजल (Ali Faizal) के साथ मस्ती के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं. सतीश कौशिक ने मुस्कुराती तस्वीरों के साथ लिखा था, 'रंगीन खुशी मस्ती जानकी कुटीर जुहू में होली पार्टी जिसे जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने होस्ट किया...नए शादीशुदा जोड़े अली फैजल और रिचा चड्ढा से भी मिले...सभी को होली की बधाई.

Colourful Happy Fun #Holi party at Janki Kutir Juhu by @Javedakhtarjadu @babaazmi @AzmiShabana @tanviazmi.. met the newly wed beautiful couple @alifazal9 @RichaChadha.. wishing Happy Holi to everyone #friendship #festival #Holi2023 #colors pic.twitter.com/pa6MqUKdku

— satish kaushik (@satishkaushik2) March 7, 2023