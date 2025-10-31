फैशन डिजाइनर से पहले एक्ट्रेस रह चुकीं मधु शाह, एक्टर सतीश शाह के दोस्त अशोक पंडित ने किया खुलासा, बोले- ‘मैं फिर से आपके साथ काम …’

Advertisement
इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग सतीश शाह के निधन ने इंडस्ट्री को एक गहरे सदमें में डाल दिया है, जिसके बाद लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक्टर और उनकी पत्नी मधु शाह की लव स्टोरी और उससे जुड़ी तमाम चीजों में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सतीश शाह की पत्नी एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:29 AM IST
बीते हफ्ते इंडस्ट्री के एक और महान कलाकार और हम सबको अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ एक्टर सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर के जाने के बाद उनके सह-कलाकार और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि और उनके परिवार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. सतीश शाह के जीवन में उनके चंद दोस्त और उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है. वहीं एक्टर के निधन की खबर देने वाले उनके दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने हाल ही में सतीश शाह की पत्नी मधु के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वो पहले एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं. 

 

 

फैशन डिजाइनर बनने से पहले एक्ट्रेस थीं मधु शाह
अशोक पंडित एक्टर सतीश शाह के साथ अपनी दोस्ती और उनकी पत्नी के करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा, ‘मैं आपको पिछले 40 सालों से जानता हूं. आप एक ऐसी इंसान हैं, जो हमेशा अच्छाई पर विश्वास रखती हैं, अपने आस-पास के लोगों के साथ प्यार और स्नेह बांटती रही हैं.’ फिल्ममेकर अशोक ने पॉपुलर प्रोटोग्राफर आर.आर प्रभु के बारे में बात करते हुए लिखा, ‘एक बेहतरीन फोटोग्राफर आर.आर. प्रभु की बेटी होने के नाते, जिनसे मैं जब भी मिलता, वह अपनी सुंदर मुस्कान और शालीन भाव से मुझे आशीर्वाद देते. आपने उनके कदम पर चलना हमेशा जारी रखा है, और एक शानदार एक्ट्रेस और एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर के रूप में अपने टैलेंट से उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है. आपके साथ कई शानदार पल बिताए हैं, जब आपने मेरे एकांकी नाटकों में कमाल के किरदार निभाए थे. जिनका डायरेक्शन मैंने आपके कॉलेज (एसएनडीटी जुहू) में किया था.’

 

 

सतीश और मधु की लव स्टोरी
फिल्ममेकर और अशोक पंडित ने आगे सतीश शाह को याद करते हुए पोस्ट में लिखा, ‘मेरे प्यारे दोस्त सतीश शाह ने इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में आपकी परफॉर्मेंस देखी और आपकी अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुए. यहीं से एक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जिसने एक प्यारी सी जोड़ी का रूप लिया. आप और सतीश... शालीनता, सम्मान, हास्य, एकता और मस्ती का प्रतीक थे.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘आपने और सतीश ने अपने आस-पास बहुत सारे अच्छे लोग बनाए हैं, जो हमेशा आपके लिए मन में प्यार की भावना रखते हैं. मुझे आज भी आपका वो टिफिन याद है जो आप फिल्मी चक्कर के सेट पर सतीश के साथ हम सबके लिए भेजा करती थीं, जिसे सतीश अकेले ही खा लेते थे और हमें कभी खाने नहीं देते थे.’

 

मधु शाह के साथ अशोक पंडित भी से काम करना चाहते हैं
अशोक पंडित ने सतीश शाह की पत्नी मधु की बीमारी के बारे में बात करते हुए लिखा, ‘मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. मेरे लिए आप पहले जैसी ही प्यारी इंसान हैं. चलो, साथ में एक नाटक करते हैं और मैं वादा करता हूं कि आपको फिर से बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिलेगा. क्योंकि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं लगता. मुझे यकीन है कि सतीश वहां से तालियां बजाएंगे और आप पर गर्व करेंगे. शेड्यूल बनाकर आपको बताएंगे.’ इस दिल छू लेने वाले कैप्शन के साथ उन्होंने मधु शाह के साथ एक प्यारी फोटो भी शेयर की है. 

 

 

 

 

 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Satish Shahmadu shahAshok Panditashok pandit isntagram post

