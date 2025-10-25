'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने किया था ये पोस्ट; पीएम मोदी ने एक्टर को किया याद

कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश ने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. एक्टर लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. वह हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे. सतीश के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है.

सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था. दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी की बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर सतीश ने उनकी याद में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके साथ शम्मी और गोविंदा समेत कुछ सितारे नजर आ रहे हैं.इस तस्वीर को शेयर करते हुए सतीश शाह ने कैप्शन में लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी. आप हमेशा मेरे आसपास रहते हैं." बता दें कि यह तस्वीर साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म सैंडविच का है, जिसमें सतीश ने चेलारमानी का किरदार निभाया था, जबकि शम्मी स्वामी त्रिलोकनंद बने थे. दोनों ने इससे पहले भी कई फिल्मों में साथ काम किया था.

Happy B’day dearest Shammi ji. You are always around for me. pic.twitter.com/MHRinPl6ul Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. वह लिखते हैं, ‘श्री सतीश शाह जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं. उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा. उनके सहज हास्य और उत्कृष्ट अभिनय ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी का संचार किया. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना है.’

Deeply saddened by the passing of Shri Satish Shah Ji. He will be remembered as a true legend of Indian entertainment. His effortless humour and iconic performances brought laughter into countless lives. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सतीश शाह को दी श्रद्धांजलि

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में सतीश शाह ने फिल्म और रंगमंच उद्योग में अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी है. अपने सहज और सुंदर अभिनय के माध्यम से वे अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के माध्यम से प्रशंसकों के दिलों में सदैव बने रहेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर सतीश शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सतीश शाह ने फिल्म जगत, रंगमंच और टेलीविजन, तीनों माध्यमों में काम करते हुए प्रशंसकों की सराहना अर्जित की. उनका सफर हास्यप्रद, सहज और विशुद्ध मनोरंजक भूमिकाओं से लेकर चरित्र अभिनेता तक का रहा है. वे एक सच्चे और ईमानदार अभिनेता के रूप में जाने जाते थे जो अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते थे.

इन शोज से सतीश शाह ने जीता दिल

बता दें कि 'जाने भी दो यारों,' 'मैं हूं ना,' 'कहो ना प्यार है,' 'हम साथ साथ हैं,' और 'जुड़वा’ जैसी फिल्में एवं ’साराभाई वर्सेस साराभाई’ जैसे धारावाहिक में अपने अभिनय और अपनी अद्भुत हास्य शैली से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनके जाने से भारतीय कला क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार, परिचितों और उनसे जुड़े सभी लोगों को यह दर्द सहने की शक्ति प्रदान करें.