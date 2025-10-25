Advertisement
trendingNow12975290
Hindi Newsबॉलीवुड

'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने किया था ये पोस्ट; पीएम मोदी ने एक्टर को किया याद

सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था. दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी की बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर सतीश ने उनकी याद में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके साथ शम्मी और गोविंदा समेत कुछ सितारे नजर आ रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने किया था ये पोस्ट; पीएम मोदी ने एक्टर को किया याद

कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सतीश ने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. एक्टर लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. वह हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे. सतीश के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर लोग अभिनेता के जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है.

सतीश शाह ने निधन से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था. दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी की बर्थ एनिवर्सरी थी. इस मौके पर सतीश ने उनकी याद में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके साथ शम्मी और गोविंदा समेत कुछ सितारे नजर आ रहे हैं.इस तस्वीर को शेयर करते हुए सतीश शाह ने कैप्शन में लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी. आप हमेशा मेरे आसपास रहते हैं." बता दें कि यह तस्वीर साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म सैंडविच का है, जिसमें सतीश ने चेलारमानी का किरदार निभाया था, जबकि शम्मी स्वामी त्रिलोकनंद बने थे. दोनों ने इससे पहले भी कई फिल्मों में साथ काम किया था.

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. वह लिखते हैं, ‘श्री सतीश शाह जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं. उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा. उनके सहज हास्य और उत्कृष्ट अभिनय ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी का संचार किया. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना है.’

महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सतीश शाह को दी श्रद्धांजलि

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में सतीश शाह ने फिल्म और रंगमंच उद्योग में अपनी अनूठी और अमिट छाप छोड़ी है. अपने सहज और सुंदर अभिनय के माध्यम से वे अपने द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के माध्यम से प्रशंसकों के दिलों में सदैव बने रहेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर सतीश शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सतीश शाह ने फिल्म जगत, रंगमंच और टेलीविजन, तीनों माध्यमों में काम करते हुए प्रशंसकों की सराहना अर्जित की. उनका सफर हास्यप्रद, सहज और विशुद्ध मनोरंजक भूमिकाओं से लेकर चरित्र अभिनेता तक का रहा है. वे एक सच्चे और ईमानदार अभिनेता के रूप में जाने जाते थे जो अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते थे.

इन शोज से सतीश शाह ने जीता दिल

बता दें कि 'जाने भी दो यारों,' 'मैं हूं ना,' 'कहो ना प्यार है,' 'हम साथ साथ हैं,' और 'जुड़वा’ जैसी फिल्में एवं ’साराभाई वर्सेस साराभाई’ जैसे धारावाहिक में अपने अभिनय और अपनी अद्भुत हास्य शैली से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनके जाने से भारतीय कला क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार, परिचितों और उनसे जुड़े सभी लोगों को यह दर्द सहने की शक्ति प्रदान करें.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Satish Shah

Trending news

महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... सतारा पुलिस निकाल लाई नई थ्योर
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... सतारा पुलिस निकाल लाई नई थ्योर
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने