सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री को बड़ा लॉस, एक्टर के मैनेजर ने आखिरी पलों को किया याद, बोले-’उन्होंने लंच किया और वो निवाला खाते…’

टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों ही जगत में अपनी कॉमेडी और गजब के ह्यूमर के लिए पॉपुलर एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके बाद दोनों इंडस्ट्री में शोक का माहौल हो गया, और उनके चाहने वालों ने उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया. वहीं सतीश शाह के अंतिम संस्कार पर उनके टीवी शो ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ की फैमिली काफी इमोशनल होती हुए नजर आई. सतीश शाह के मैनेजर रमेश कड़तला ने एक्टर को याद करते हुए कहा, ‘कल लंच करते समय वो खाना खाते-खाते एक निवाले खाए फिर गिर गए’ कुछ आधा घंटा लगा एम्बुलेंस लाने में… हॉस्पिटल जाने पर डिक्लेयर किया डॉक्टर ने.’

‘सब कुछ नॉर्मल था’

सतीश शाह के घर पास रहने वाले उनके पड़ोसी ने एक्टर के आखिरी पलों को याद कर कहा, ‘जैसे ही रमेश ने मुझे कॉल किया. मैं वहां गया. सतीश काका के लिए मदद चालू किया. हम कोशिश करते रहे उन्हें सही करने के लिए. वो अच्छे इंसान थे. आर्टिस्ट, जो बड़े दिल वाले थे. जिस जिस को बुलाया वो तुरंत चले आए काम छोड़कर.’ वहीं एक्टर के मैनेजर ने आगे बात करते हुए बताया कि 16 जून को कोलकाता में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. मैनेजर ने आगे कहा, ‘उसके बाद, सब कुछ नॉर्मल हो गया. थोड़ा यूरिनरी इन्फेक्शन था. लेकिन एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी गई थीं.’

अशोक पंडित ने दी थी निधन की खबर

सतीश शाह के निधन की खबर 25 अक्टूबर को फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी गई थी, जिसमें एक्टर ने लिखा, ‘आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे प्यारे मित्र और एक कमाल के एक्टर सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया है. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है.’