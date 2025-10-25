Satish Shah Net Worth: कॉमेडी किंग सतीश शाह ने 74 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, ‘मैं हूं ना’ समेत कई फिल्मों से कमाई करोड़ों की संपत्ति, आइए जाने एक्टर की नेटवर्थ

Satish Shah Net Worth: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग एक्टर सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को किडनी फेलियर के चलते निधन हो गया, जिसकी जानकारी एक्टर के करीबी दोस्त और फेमस डायरेक्टर अशोक पंडित ने दी है. सतीश शाह ने अपने करियर में कई भूमिका ऐसी निभाएं जिन्हें आज भी याद किया जाता है. वहीं इन किरदारों से उन्होंने अच्छी खासी कमाई भी की. आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ के बारे में
Trending Photos
Satish Shah Net Worth: टेलीविजन के पॉपुलर कॉमेडी सीरियल ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ में ‘इंद्रवदन’ के किरदार से एक्टर सतीश शाह भारत के घर-घर में फेमस हो गए थे और लोग उन्हें परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और उनके आउटस्टैंडिंग ह्यूमर के लिए जानने लगे. सतीश ने ना सिर्फ टीवी बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी हास्य कला से सबको दीवाना बना दिया था. एक्टर लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और आज अचानक किडनी फेलियर के चलते उनका निधन हो गया.
पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा
सतीश शाह ने सिर्फ ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ में ही नहीं बल्कि ‘जाने भी दो यार’, सीरियल से भी काफी फैन फॉलोइंग हासिल की थी. उन्होंने कई सालों तक फिल्म, टीवी, और रंगमंच जैसे मंचों पर 4 दशक से ज्यादा समय तक काम किया. वहीं पर्दे पर अपने हास्य और किरदारों से सबका दिल जीत लेने वाले एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया और सोशल मीडिया से दूर हो रखा.
मधु से शादी के लिए सतीश ने बेले थे
पापड़सतीश शाह ने डिजाइनर मधु शाह के साथ सात फेरे लिए थे. खबरों की मानें तो ये एक प्रेम विवाह था, जिसके लिए एक्टर ने काफी मेहनत की थी क्योंकि उनकी पत्नी मधु ने शादी के प्रपोजल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार ठुकरा दिया था और फिर तीसरी बार हामी भरी थी. वहीं शादी के कई सालों बाद भी इस कपल की कोई संतान नहीं है.
सतीश शाह की नेटवर्थ
सतीश शाह ने टीवी सीरियल ‘जाने भी दो यार’, ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’, फिल्म ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘मैं हूं ना’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘रॉ वन’ जैसी फिल्मों में कॉमेडी कैरेक्टर को प्ले किया था. जिससे उन्होंने करोड़ों की नेटवर्थ खड़ी कर ली. वहीं एक्टर अक्सर रियल स्टेट में निवेश करते रहते थे एक रिपोर्ट के अनुसार, सतीश शाह की कुल संपत्ति लगभग 40 से 45 करोड़ रुपये के आसपास है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.