'Satluj' के हटते ही वायरल हुई डाउनलोड कॉपी, दिलजीत के बयान पर OTT का बड़ा एक्शन; Zee5 ने जारी की Anti-Piracy Warning

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर हो रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ZEE5 पर रिलीज होने के सिर्फ तीन दिन बाद ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. ये फिल्म ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है, जो ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. लेकिन अचानक फिल्म के हटने से फैंस हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर इसको लेकर माहौल गर्मा गया.
फिल्म के हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार कोई कंटेंट ऑनलाइन आ जाए तो उसे पूरी तरह रोकना या हटाना लगभग मुश्किल होता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी फिल्म की डाउनलोड की गई कॉपी उनके पास है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि फिल्म का मैसेद हर किसी तक पहुंच सके.
दिलजीत की इस अपील के बाद फिल्म की पायरेटेड कॉपियां सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगीं. कई प्लेटफॉर्म्स पर इसके क्लिप्स और डाउनलोड लिंक शेयर होने लगे, जिससे विवाद और बढ़ गया. कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया, तो कई लोगों ने इसे गलत बताया. इस समस्या के बाद, ZEE5 ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करते हुए ऑडियंस से पायरेसी को सपोर्ट न करने की अपील की.
कंपनी ने कहा कि गलत तरीके से फिल्म को डाउनलोड या शेयर करना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है. उन्होंने लोगों से केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही कंटेंट देखने की सलाह दी.
‘सतलुज’ का निर्देशन हनी त्रेहान ने किया है, जिसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म का नाम पहले ‘पंजाब 95’ था और इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी पाने में काफी समय लगा. इस दौरान फिल्म लगभग चार साल तक रिलीज नहीं हो पाई थी. इस फिल्म में दिलजीत के साथ अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान जैसे कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म को आरएसवीपी और मैकगफिन पिक्चर्स ने मिलकर बनाया है.
सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर ऑडियंस मिक्स रिएक्शन दे रही है. कुछ लोग इसे एक जरूरी सामाजिक कहानी मान रहे हैं. लेकिन पायरेसी और डाउनलोड शेयरिंग के विवाद ने इसके मैसेज को पीछे धकेल दिया है. दूसरी ओर, ZEE5 और फिल्म की टीम लगातार अपील कर रही है कि लोग इसे कानूनी तरीके से ही देखें.