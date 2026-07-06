Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /Satluj के हटते ही वायरल हुई डाउनलोड कॉपी, दिलजीत के बयान पर OTT का बड़ा एक्शन; Zee5 ने जारी की Anti-Piracy Warning

'Satluj' के हटते ही वायरल हुई डाउनलोड कॉपी, दिलजीत के बयान पर OTT का बड़ा एक्शन; Zee5 ने जारी की Anti-Piracy Warning

Satluj: दिलजीत दोसांझ द्वारा फिल्म ‘सतलुज’ की डाउनलोड की गई कॉपी शेयर करने की अपील के बाद ऑनलाइन पायरेटेड कॉपियों के फैलने की खबर सामने आई है. इसे देखते हुए OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने ऑडियंस से रिक्वेस्ट की है कि वो किसी भी तरह की पायरेसी का सपोर्ट या शेयर न करें. वहीं ZEE5 ने ऑडियंस को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही फिल्म देखने के लिए कहा और पायरेसी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:28 PM IST
'Satluj' के हटते ही वायरल हुई डाउनलोड कॉपी, दिलजीत के बयान पर OTT का बड़ा एक्शन; Zee5 ने जारी की Anti-Piracy Warning

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi-पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान से जुड़े 2 मॉड्यूल का खुलासा;6 आरोपी गिरफ्तार
Delhi news8 min ago
2
chhattisgarh news26 min ago
3
Actress Tabu35 min ago
4
UGRAM Battle Rifle41 min ago
5
India vs England44 min ago