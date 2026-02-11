Advertisement
trendingNow13106329
Hindi Newsबॉलीवुडसऊदी फिल्म ‘7 डॉग्स’ में दिखा बॉलीवुड सितारों का तड़का, सलमान-संजय की एंट्री ने मचाया बवाल, वायरल हुआ ट्रेलर

सऊदी फिल्म ‘7 डॉग्स’ में दिखा बॉलीवुड सितारों का तड़का, सलमान-संजय की एंट्री ने मचाया बवाल, वायरल हुआ ट्रेलर

Salman Khan and Sanjay dutt Cameo: सऊदी अरब की एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी तेजी से बढ़ गई है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 11, 2026, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सऊदी फिल्म ‘7 डॉग्स’ में दिखा बॉलीवुड सितारों का तड़का, सलमान-संजय की एंट्री ने मचाया बवाल, वायरल हुआ ट्रेलर

Salman Khan and Sanjay dutt Cameo: सऊदी अरब की अपकमिंग एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का इन दिनों काफी अच्छा बज बना हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी बेताब नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म के ट्रेलर में बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार भी नजर आ रहे हैं. 

इंटरनेट पर छाया ट्रेलर 
सऊदी अरब की फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है. इस ट्रेलर में बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार यानी सलमान खान और संजय दत्त के कैमियो ने हर किसी को दीवाना बना दिया है. ट्रेलर में सलमान खान सफेद सूट में स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं 'तुम जानते हो वो क्या करता है? वो अपनी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करता है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वहीं थोड़ी देर बाद संजय दत्त ऑथॉरिटी के साथ चलते हुए नजर आते हैं. उनके हाथ में गैजेट लिए कई लोगों के साथ जो उनके विलेन के रोल का हिंट दे रहा हैं. एक सीन में सलमान शांत बैठे एक किरदार से पूछते नजर आते हैं कि 'तुम मुझे क्रिमिनल क्यों लग रहे हो?' इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, ड्रामेटिक विजुअल्स और बड़े स्केल का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म
बता दें कि फिल्म '7 डॉग्स' की कहानी मिडिल ईस्ट में फैल रही एक खतरनाक नई ड्रग और उसे रोकने के मिशन पर आधारित है. ट्रेलर को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो गया है. फैंस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कमेंट करते हुए यूजर्स लिख रहे है 'सिर्फ सलमान खान के लिए इसका इंतजार कर रहा हूं.' दूसरे यूजर ने लिखा 'रियल किंग ऑफ बॉलीवुड सलमान खान.' बता दें कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दे सकती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanSanjay Dutt7 Dogs movie

Trending news

भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार