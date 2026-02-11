सऊदी फिल्म ‘7 डॉग्स’ में दिखा बॉलीवुड सितारों का तड़का, सलमान-संजय की एंट्री ने मचाया बवाल, वायरल हुआ ट्रेलर

Salman Khan and Sanjay dutt Cameo: सऊदी अरब की एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी तेजी से बढ़ गई है.
Salman Khan and Sanjay dutt Cameo: सऊदी अरब की अपकमिंग एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का इन दिनों काफी अच्छा बज बना हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी बेताब नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म के ट्रेलर में बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार भी नजर आ रहे हैं.
इंटरनेट पर छाया ट्रेलर
सऊदी अरब की फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है. इस ट्रेलर में बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार यानी सलमान खान और संजय दत्त के कैमियो ने हर किसी को दीवाना बना दिया है. ट्रेलर में सलमान खान सफेद सूट में स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं 'तुम जानते हो वो क्या करता है? वो अपनी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करता है.'
वहीं थोड़ी देर बाद संजय दत्त ऑथॉरिटी के साथ चलते हुए नजर आते हैं. उनके हाथ में गैजेट लिए कई लोगों के साथ जो उनके विलेन के रोल का हिंट दे रहा हैं. एक सीन में सलमान शांत बैठे एक किरदार से पूछते नजर आते हैं कि 'तुम मुझे क्रिमिनल क्यों लग रहे हो?' इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, ड्रामेटिक विजुअल्स और बड़े स्केल का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म
बता दें कि फिल्म '7 डॉग्स' की कहानी मिडिल ईस्ट में फैल रही एक खतरनाक नई ड्रग और उसे रोकने के मिशन पर आधारित है. ट्रेलर को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो गया है. फैंस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कमेंट करते हुए यूजर्स लिख रहे है 'सिर्फ सलमान खान के लिए इसका इंतजार कर रहा हूं.' दूसरे यूजर ने लिखा 'रियल किंग ऑफ बॉलीवुड सलमान खान.' बता दें कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दे सकती है.
