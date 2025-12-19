Advertisement
धुरंधर के सेट पर अक्षय खन्ना को 7 बार जड़ा थप्पड़? ऑनस्क्रीन पत्नी ने तोड़ी चुप्पी; रहमान डकैत की 'पत्नी' का खुलासा

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने फिल्मी फैन्स और इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है. इस फिल्म में हर कलाकार की जमकर तारीफ हो रही है. 'धुरंधर' में सौम्या टंडन अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत की पत्नी की भूमिका में नजर आईं हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:28 PM IST
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. रिलीज होने के बाद से अब तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 674.5 करोड़ रुपए (भारत में 524.5 करोड़) की कमाई कर चुकी है. फिल्म की सफलता से खुश एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने शूटिंग के दिनों को याद किया है और अक्षय खन्ना के साथ काम करने को सपना सच होने जैसा बताया. 

फिल्म में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की पत्नी का रोल प्ले किया है. सौम्या टंडन ने फिल्म से जुड़ी चार फोटो शेयर की हैं, और चारों अलग कहानियों को दिखाती हैं. पहली और दूसरी फोटो में अभिनेत्री अक्षय खन्ना के साथ हवेली वाला सीन कर रही हैं. फोटो को शेयर कर अभिनेत्री ने खुलासा किया कि अक्षय खन्ना से उनकी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन कैमरा ऑन होते ही ऐसा लगता है कि हम एक-दूसरे को कितना जानते हैं.

कैसा था सौम्या टंडन का पहला सीन? 

सौम्या टंडन ने कैप्शन में लिखा, "यह फिल्म का पहला सीन था जिसे मैंने अमृतसर में शूट किया था, जहां हम रहमान डकैत की हवेली देखते हैं. यह पिछले साल नवंबर का महीना था और मैं घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस कर रही थी. मेरा पहला मॉर्निंग शॉट अक्षय के साथ था, जिसमें वह सिगरेट जला रहे थे और मैं उन्हें बदला लेने के लिए उकसा रही थी.

अभिनेता अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया. मुझे सच में लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. उनके जैसा को-एक्टर मिलना एक सपने जैसा है—इतने प्योर आर्टिस्ट, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

अक्षय खन्ना के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं एक्ट्रेस 

अक्षय खन्ना के साथ दोबारा काम करने को लेकर वे काफी एक्साइटेड हैं. सौम्या ने बताया कि सीन को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी और एक जोरदार थप्पड़ भी अक्षय खन्ना को मारा, क्योंकि आदित्य ने जोर दिया कि सीन असली लगना चाहिए कई मीडिया चैनलों ने दावा किया था कि अभिनेत्री ने अक्षय खन्ना को एक बार नहीं बल्कि सात बार थप्पड़ मारा था, हालांकि सेट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. सौम्या ने ये सीन एक टेक में साथ पूरा किया था.

फिल्म सेट की तारीफ करते हुए सौम्या ने बताया कि सेट का काम इतना बारीक और रियल तरीके से किया गया था कि देखने पर लगता था कि पुराने समय में पहुंच गए हैं. उन्होंने लिखा, "आर्ट डिपार्टमेंट ने इतना ऑथेंटिक पाकिस्तानी डेकोर बनाकर बहुत बढ़िया काम किया. मुझे सच में उम्मीद है कि आप सब उनके खूबसूरत काम को देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे."

