Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘किसी पुरुष के बजाय कुत्तों के पास…’, सीमा सजदेह का बड़ा बयान, Alliance के बाद रिलेशनशिप पर दिया दो टूक जवाब

Seema Sajdeh: रिएलिटी शो ‘अलायंस’ से बाहर आने के बाद सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने एक इंटरव्यू में कॉस्मेटिक सर्जरी, तलाक के बाद बदली जिंदगी और एक्स हसबैंड के ‘अलायंस’ में सफर समेत कई पर्सनल चीजों पर खुलकर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने रिलेशनशिप पर अपनी राय देते हुए कहा, 'मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता है.'

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:57 AM IST
‘किसी पुरुष के बजाय कुत्तों के पास…’, सीमा सजदेह का बड़ा बयान, Alliance के बाद रिलेशनशिप पर दिया दो टूक जवाब

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में राखी सावंत की एंट्री! बोलीं- 'वो चाहतीं तो नीले ड्रम...'
2
3
4
5