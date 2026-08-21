‘किसी पुरुष के बजाय कुत्तों के पास…’, सीमा सजदेह का बड़ा बयान, Alliance के बाद रिलेशनशिप पर दिया दो टूक जवाब

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की एक्स-भाभी और सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में छाई हुई हैं. हाल ही में वो ‘डबल डेट’ पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने तलाक के बाद की जिंदगी, रिश्तों को लेकर अपनी सोच और एक्स-हसबैंड सोहेल खान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. निखिल चिनापा, नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ हुई इस बातचीत में सीमा ने ये भी बताया कि उन्हें अब अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उनका कहना है कि दिनभर की थकान के बाद वो किसी पुरुष के बजाय, अपने कुत्तों के पास घर लौटना ज्यादा पसंद करेंगी.
पॉडकास्ट के दौरान अंगद बेदी ने सीमा से सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें अपनी जिंदगी में किसी पुरुष की कमी महसूस होती है? इस पर सीमा ने बिना घुमाए-फिराए कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है. उन्होंने बताया कि 'पूरे दिन के बाद घर जाकर अपने कुत्तों के साथ समय बिताना उन्हें ज्यादा सुकून देता है.'
सीमा ने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, 'अगर घर में कोई दूसरा इंसान मौजूद हो तो शायद उन्हें उतना अच्छा भी न लगे.' सीमा ने माना कि अब उन्हें अपनी कंपनी की आदत हो चुकी है और वो खुद के साथ काफी खुश रहती हैं. उनके मुताबिक, अकेले रहने से उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि वो सेल्फ डिपेंडेंट महसूस करती हैं.
हालांकि, सीमा ने ये भी साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जिंदगी में किसी साथी की जरूरत ही नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा इंसान जरूर चाहिए, जिसके साथ वो घूमने-फिरने, ट्रैवल करने, अच्छा खाना खाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मजा ले सकें. लेकिन इसके अलावा अपनी जिंदगी को लेकर वो काफी खुश हैं.
सीमा ने आगे बातचीत में कहा कि उनके लिए रिश्ता अब किसी मजबूरी का नाम नहीं है. वो साथ चाहती हैं, लेकिन अपनी खुशी और आजादी की कीमत पर नहीं. उनकी बातें सुनकर साफ लगा कि तलाक के बाद उन्होंने खुद के साथ रहना और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीख लिया है. बातचीत में सीमा ने ‘एलायंस’ में अपने एक्स-हसबैंड सोहेल खान के एक्सपीरियंस पर भी बात की.
सीमा ने कहा, कि ये शो सोहेल के लिए उनके मुकाबले ज्यादा मुश्किल रहा होगा. इसकी वजह बताते हुए सीमा ने कहा कि सोहेल लोगों के साथ घुल-मिल तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत करने वाले इंसान नहीं हैं. वहीं, सीमा खुद काफी सोशल हैं और लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेती हैं. निखिल चिनापा ने भी सीमा की बात से सहमति जताई. उन्होंने बताया कि शो में ज्यादातर लोग सोहेल को एक खास सम्मान और दूरी के साथ देखते थे, जिसकी वजह से वो खुलकर दोस्ती नहीं कर पाए.
तलाक के बाद सोहेल के साथ अपने रिश्ते पर भी सीमा पहले खुलकर बात कर चुकी हैं. उन्होंने बताया कि भले ही दोनों पति-पत्नी के रिश्ते से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अपने दो बेटों के लिए वो आज भी एक मजबूत टीम हैं. सीमा के मुताबिक, तलाक के बाद दोनों ने गुस्से, तनाव और मुश्किल दौर का सामना किया, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती गईं. अब उनके बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है, बल्कि सीमा का मानना है कि वो पति-पत्नी से कहीं बेहतर दोस्त बन गए हैं और बच्चों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.
आपको बता दें कि सीमा और सोहेल ने साल 1998 में भागकर शादी की थी. दोनों के दो बेटे निर्वाण खान और योहान खान हैं. करीब 24 साल साथ रहने के बाद 2022 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि, रिश्ता खत्म होने के बावजूद बच्चों को लेकर दोनों की बॉन्डिंग आज भी मजबूत है. सीमा की हालिया बातों से यही समझ आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के पुराने सफर को पीछे छोड़ दिया है. अब वो अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत मानती हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने में यकीन रखती हैं.