‘किसी पुरुष के बजाय कुत्तों के पास…’, सीमा सजदेह का बड़ा बयान, Alliance के बाद रिलेशनशिप पर दिया दो टूक जवाब

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की एक्स-भाभी और सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में छाई हुई हैं. हाल ही में वो ‘डबल डेट’ पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने तलाक के बाद की जिंदगी, रिश्तों को लेकर अपनी सोच और एक्स-हसबैंड सोहेल खान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. निखिल चिनापा, नेहा धूपिया और अंगद बेदी के साथ हुई इस बातचीत में सीमा ने ये भी बताया कि उन्हें अब अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उनका कहना है कि दिनभर की थकान के बाद वो किसी पुरुष के बजाय, अपने कुत्तों के पास घर लौटना ज्यादा पसंद करेंगी.