33 की उम्र में सिंगर ने बसाया घर, 4 साल बड़े प्रोड्यूसर का थामा हाथ, शेयर कीं खूबसूरत रोमांटिक PHOTOS

Celebs Wedding Photos: हाल ही में एक जानी-मानी सिंगर ने अपन इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. तस्वीरों में सिंगर किसी परी से कम नहीं लग रही हैं. क्या आपने देखीं ये प्यारी-प्यारी तस्वीरें.
Trending Photos
Selena Gomez Benny Blanco Wedding: हम यहां 33 साल की पॉप सिंगर सेलेना गोमेज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में 37 साल के प्रोड्यूसर और सॉन्गराइटर बेनी ब्लैंको के साथ शादी कर ली, जिसने हॉलीवुड में तहलका मचा दिया. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब ऑफिशियल एक-दूसरे के हो गए हैं. सेलेना और बेनी ने 27 सितंबर को व्हाइट क्रिश्चियन वेडिंग की. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, जिन्हें देखकर फैंस बेहद खुश हैं.
सेलेना की पोस्ट पर बेनी ने कमेंट किया, 'माई वाइफ इन रियल लाइफ'. फैंस और हॉलीवुड सेलेब्स दोनों को बधाई दे रहे हैं. कपल ने साल 2023 में अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था. जैसे ही दोनों ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया, सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी. दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब प्यार दिया. सेलेना और बेनी की शादी की तस्वीरें किसी परियों की कहानी जैसी नजर आ रही हैं. फैंस उनकी वेडिंग की हर झलक का मजा ले रहे हैं.
एक-दूसरे के हुए सेलेना गोमेज-बेनी ब्लैंको
साथ ही सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं. रिलेशनशिप के सिर्फ एक साल के अंदर ही दोनों ने सगाई कर ली थी. पिछले साल दोनों ने अपनी सगाई की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसके बाद से उनकी शादी की खबरें लगातार चर्चा में रही. सेलेना और बेनी की शादी हॉलीवुड की मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग में से एक बन गई है. दोनों की वेडिंग तस्वीरें फैशन और स्टाइल के मामले में भी काफी खास मानी जा रही हैं. सेलेना ने अपनी शादी के लिए खूबसूरत व्हाइट गाउन पहना था.
व्हाइट साड़ी में रानी मुखर्जी, तो गोल्डन साड़ी में काजोल... दुर्गा पूजा में बॉलीवुड हसीनाओं ने लुक से जीता दिल, वायरल फोटोज ने नहीं हटेंगी नजरें
शादी में सेलेना ने पहना हॉल्टर नेक बैकलेस गाउन
उनका हॉल्टर नेक बैकलेस डिजाइन का था, जबकि बेनी ब्लैक टक्सीडो में नजर आए. दोनों की शादी का अंदाज बहुत ही स्टाइलिश और शानदार था. फैंस और सेलेब्स उनकी इन तस्वीरों को देखकर तारीफ कर रहे हैं. शादी के हर पल में कपल की खुशियों का अंदाजा साफ दिख रहा था. सेलेना और बेनी की पहली मुलाकात साल 2019 में हुई थी. उस समय दोनों ने जे बाल्विन और टैनी के साथ 'आई जस्ट कांट गेट इनफ' नामे के गाने के लिए काम किया था.
लंबे समय तक याद रहेगी ये शादी
म्यूजिक वीडियो में सेलेना पजामा लुक में और बेनी टेडी बियर लुक में नजर आए थे. इस वीडियो के दौरान उनकी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों ने साल 2023 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया और पिछले साल सगाई की. अब शादी के बाद सेलेना और बेनी सात जन्मों के लिए एक-दूसरे के हो गए हैं. उनके फैंस इस कपल की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं. शादी की तस्वीरें और फोटोज देखकर फैंस उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.