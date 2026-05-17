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Hindi Newsबॉलीवुडसड़क पर बेसहारा मिलीं सीनियर एक्ट्रेस, अस्पताल ने इलाज से किया इनकार; अब मदद को आगे आया ये बड़ा प्रोड्यूसर

सड़क पर बेसहारा मिलीं सीनियर एक्ट्रेस, अस्पताल ने इलाज से किया इनकार; अब मदद को आगे आया ये बड़ा प्रोड्यूसर

तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. सीनियर एक्ट्रेस पावला श्यामला की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है. आर्थिक तंगी और गंभीर बीमारी के चलते हाल ही में एक प्राइवेट अस्पताल ने उनके इलाज से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 17, 2026, 10:53 PM IST
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सड़क पर बेसहारा मिलीं सीनियर एक्ट्रेस, अस्पताल ने इलाज से किया इनकार; अब मदद को आगे आया ये बड़ा प्रोड्यूसर

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस पावला श्यामला ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, जिससे उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है. लेकिन इस समय श्यामला मुश्किल दौर और आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं. श्यामला को दिल की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए वो हाल ही में अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन पैसों की कमी के चलते उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया.

कहा जा रहा है कि उन्हें एक टैक्सी में बैठाकर भेजा गया, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें आधी रात के समय एक चौराहे पर उतार दिया. इसके बाद वो अकेली और बेसहारा हालत में सड़क पर भटकती रहीं. श्यामला को फुटपाथ पर इस हालत में देखकर लोकल लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें एक आरके फाउंडेशन में पहुंचा दिया. 

दिल राजू आए मदद को सामने
एक्ट्रेस की इस हालत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए. सबसे बड़ा नाम प्रोड्यूसर और फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू का सामने आया, जिन्होंने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया.  उनकी टीम ने अस्पताल से कॉन्टैक्ट किया और डॉक्टरों से सलाह ली और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्ट्रेस को सही इलाज मिल सके.

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भावुक वीडियो वायरल 
दिल राजू की मदद के बाद हॉस्पिटल से एक्ट्रेस का एक आंखें नम कर देने वाले वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो और उनकी बेटी, प्रोड्यूसर और उनकी टीम की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए इमोशनल हो जाती हैं. वहीं आरके फाउंडेशन के डॉ. रामकृष्ण ने डिजिटल पोर्टल 'सियासत' को बताया कि एक्ट्रेस का इलाज पिछले दो-तीन सालों से इस फाउंडेशन में मुफ्त में चल रहा है. हालांकि, ‘उन्हें बाहर जाना पड़ा क्योंकि हमारे फाउंडेशन में दिल की बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हैं.’

पहले भी कर चुकीं आर्थिक तंगी का सामना
ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा रहा है, उन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना पहले भी करना पड़ा है. पिछले कुछ सालों से वो लगातार आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं. पहले भी कुछ फाउंडेशन और कलाकारों ने उनकी मदद की थी, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है.

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वीडियो शेयर कर मांगी थी मदद
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस और उनकी बेटी को उनके रहने की जगह से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो सड़क पर बेसहारा हो गई थीं. वहीं एक बार पुलिस ने उन्हें कोई भी गलत कदम उठाने से बचाया और उन्हें एक चैरिटी होम में पहुंचाया था. राज निदिमोरु और कृष्णा डीके ने सोशल मीडिया पर फैन्स से इस सीनियर एक्ट्रेस की मदद करने की अपील की थी. इस वीडियो में बताया गया था कि उनकी बेटी टीबी की बीमारी के कारण हॉस्पिटल के बेड पर है, उसके इलाज के लिए एक्ट्रेस ने अपने सारे अवॉर्ड्स बेच दिए थे. 

पावला श्यामला की फिल्में
फिल्म इंडस्ट्री में श्यामला ने कई सपोर्टिंग रोल निभाए हैं और ‘खडगम’, ‘आंध्रवाला’ और ‘वर्षम’ जैसी फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई थी. आज उनकी हालत ने एक बार फिर इंडस्ट्री में उन कलाकारों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो एक समय बड़े पर्दे पर चमकते थे लेकिन बाद में कठिन समय में जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं.

 

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