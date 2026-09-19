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दोस्ती या कुछ और? CM विजय और तृषा की नजदीकियों पर सीनियर एक्ट्रेस का बयान; बोलीं- ‘हर जगह साथ दिखना जरूरी नहीं, मैं होती तो दूर रहती...’

Senior Actress on Vijay-Trish Relation: तमिलनाडु के सीएम विजय और तृषा की नजदीकियों पर साउथ एक्ट्रेस अंबिका का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि अगर वह तृषा की जगह होतीं तो विजय को बदनामी से बचाने के लिए ऐसी जगहों से दूर रहतीं. आखिर अंबिका ने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरा मामला? जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 19, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:26 AM IST
दोस्ती या कुछ और? CM विजय और तृषा की नजदीकियों पर सीनियर एक्ट्रेस का बयान; बोलीं- ‘हर जगह साथ दिखना जरूरी नहीं, मैं होती तो दूर रहती...’
Image Credit: विजय और तृषा की नजदीकियों पर क्या बोलीं सीनियर एक्ट्रेस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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