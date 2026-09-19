/दोस्ती या कुछ और? CM विजय और तृषा की नजदीकियों पर सीनियर एक्ट्रेस का बयान; बोलीं- ‘हर जगह साथ दिखना जरूरी नहीं, मैं होती तो दूर रहती...’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. दोनों के बीच की नजदीकियों ने कई बार राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाई. हाल ही में दोनों को ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन में आयोजित अजित कुमार की रेस के दौरान भी साथ देखना गया था. वहां से सामने आई फोटो-वीडियो ने इंटरनेट पर काफी बवाल काटा. इस रेसिंग इवेंट के एक खास वीडियो में दिखा कि जब तृषा अचानक पवेलियन में आती हैं, तो कैमरे को देखकर विजय तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं. उनका ये रिएक्शन खूब वायरल हुआ.
इस पूरे बवाल पर अब साउथ फिल्मों की दिग्गज अदाकारा अंबिका ने खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने रेडपिक्स 24x7 को दिए एक खास इंटरव्यू में दोनों के रिश्ते और उनसे जुड़ी खबरों पर भी खुलकर बात की. अंबिका ने साफ कहा कि जब किसी रिश्ते में कोई एक इंसान बहुत बड़े मुकाम या ओहदे पर पहुंच जाता है, तो सिर्फ इस वजह से उनकी पुरानी दोस्ती को कोई गलत या दूसरा नाम नहीं देना चाहिए. उनका मानना है कि सालों पुरानी दोस्ती को कभी ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन बड़े पदों पर बैठे लोगों के साथ जुड़े रिश्तों में काफी समझदारी की जरूरत होती है.
अंबिका ने तृषा के बिहेवियर पर अपनी पर्सनल राय रखते हुए एक बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि अगर वे खुद तृषा की जगह होतीं, तो ऐसे किसी भी हालात से पूरी तरह बचतीं जहां उनके किसी करीबी दोस्त को उनकी वजह से बेवजह क्रिटिसिज्म या सियासी हमले झेलने पड़ें. अंबिका के मुताबिक, वे ऐसी किसी जगह पर कदम ही नहीं रखतीं, जिससे उनके दोस्त की इमेज पर आंच आए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी दोस्ती की कद्र जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब बात किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री की हो, तो वहां थोड़ा संभलकर और सावधानी से कदम उठाना चाहिए.
विजय और तृषा की ऑनस्क्रीन जोड़ी का सफर दशकों पुराना है. दोनों ने पहली बार साल 2004 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घिल्ली’ में साथ काम किया था. इसके बाद दोनों ने साथ में ‘थिरुपाची’, ‘अथी’, ‘कुरुवी’ और 2023 में रिलीज हुई ‘लियो’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी का जलवा बिखेरा. पर्दे पर तो ऑडियंस ने इस जोड़ी को हमेशा सिर-आंखों पर बिठाया, लेकिन असल जिंदगी में भी दोनों के बीच की गहरी बॉन्डिंग हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही. फिल्मों से इतर भी दोनों का एक-दूसरे के साथ दिखना अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
विजय के राजनीतिक सफर में भी तृषा की मौजूदगी हमेशा सवालों के घेरे में रही है. जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस ऐतिहासिक इवेंट में भी तृषा को खास तौर पर मौजूद देखा गया था. उस दौरान वे मंच के पास विजय के माता-पिता के साथ बैठी नजर आई थीं, जबकि वहां विजय की पत्नी संगीता और उनके बच्चे वहां मौजूद नहीं थे और इस बात ने हर किसी का ध्यान भी खींचा था. इसके बाद 15 अगस्त, 2026 को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी एक्ट्रेस की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया था.
CM बनने के बाद विजय के हर कदम पर विपक्ष की पैनी नजर रहती है. ऐसे में विदेशी रेस इवेंट से लेकर सरकारी आयोजनों तक तृषा का दिखना उनके विरोधियों को बयानबाजी का पूरा मौका दे देता है. अंबिका के इस हालिया बयान ने एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को हवा दे दी है. सोशल मीडिया पर भी उनके रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें होती है. अब देखना ये है कि लगातार हो रही इन चर्चाओं और सीनियर कलाकारों की ऐसी सलाह के बाद क्या दोनों अपने पब्लिक अपीयरेंस को लेकर सतर्कता बरतते हैं, या फिर दोस्ती की यह बेबाकी ऐसे ही राजनीतिक बहसों का केंद्र बनी रहेगी.