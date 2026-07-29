'भगवान माफ कर देंगे, कर्म नहीं...', ईशा रिखी और बादशाह के तलाक की अटकलों के बीच सास ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

बॉलीवुड रैपर बादशाह और ईशा रिखी का रिश्ता काफी सुर्खियों में है. अटकलें है कि बादशाह और ईशा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों का जल्द ही तलाक हो सकता है. वहीं ईशा की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. एक्ट्रेस की मां ने कर्म और न्याय से जुड़ा पोस्ट शेयर किया है.
ईशा की मम्मी पूनम रिखी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में भगवान शिव की पूजा करते हुए एक महिला की फोटो नजर आ रही है. इस फोटो पर लिखा कर्म लौटकर जरूर आता है. अगर आपने किसी की लाइफ को मुश्किल बनाया तो भगवान आपकी मृत्यु को मुश्किल बना देगा.
उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में लिखा- कर्म कभी भी माफ नहीं करता है. अगर आप किसी को रुलाते हो तो एक दिन आपको भी आंसू बहाने पड़ेंगे. कर्म का लेखा-जोखा कभी भी गलत नहीं होता है. आने वाले समय में न्याय जरूर होता है. भगवान आपको माफ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्म आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे.
इन पोस्ट से लोग कयास लगा रहे हैं कि बादशाह और ईशा के बीच कुछ सही नहीं है. दोनों का रिश्ता जल्द ही खत्म हो सकता है. कपल के बीच खटास आ चुकी है. अभी तक ईशा और बादशाह ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन ईशा के पोस्ट से लग रहा है कि कपल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है.
ईशा ने इंस्टाग्राम पहले एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट में उन्होंने बिना नाम लिए लिखा कि कुछ लड़इयां ऐसी होती है जिसके निशान नजर नहीं आते हैं. वह लंबे समय तक इसलिए चुप रहीं क्योंकि वह बेहद जरी हुई थी. उसके पास पति की तरह ताकत, पैसा नहीं है इसलिए चुप रहना ही सही समझा. चुप्पी को सहमति नहीं समझना चाहिए. एक्ट्रेस के पोस्ट के अनुसार वह इसलिए चुप हैं क्योंकि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी. डर के बजाय हिम्मत चुनने का फैसला किया है.